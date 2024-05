Justicia espacial: A los 90 años, Ed Dwight finalmente irá al espacio con Blue Origin

Nacido en 1933 en Kansas City, hasta ahora el mundo mantenía una deuda histórica con Ed Dwight. Hablamos de un hombre que es considerado como el primer afroamericano en entrenar como astronauta en la NASA, lo que ocurrió durante la década de 1960 . ¿El problema? Nunca llegó a tocar las estrellas ni salir de este planeta.

PUBLICIDAD

Claramente su carrera fue un puntapié para la lucha por la igualdad racial en campos dominados por blancos, como lo era hasta ese momento la NASA . Y si bien su camino se separó del espacio y comenzó una prolífica aventura como escultor, lo cierto es que el sueño de ser astronauta no desapareció. Y ahora, gracias a Jeff Bezos y su compañía Blue Origin, al fin se hará realidad.

Ed Dwight: De aspirante a astronauta a pasajero espacial a los 90 años

Literalmente hablamos de un giro histórico. Y es que Ed Dwight pudo haber sido el primer astronauta afroamericano, pero se enfrentó a la discriminación en una época en que no pudo ganarle al racismo. Por eso habernos enterado que será parte de una nueva misión al espacio, es una noticia que nos llena de emoción. Sobre todo considerando su edad.

Recomendados:

Dicha hazaña la llevará a cabo junto a Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos, que retomará sus misiones espaciales con el lanzamiento del cohete New Shepard este fin de semana.

Pero retrocedamos un poco. A los 18 años Dwight se alistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y demostró su potencial para ser astronauta luego de que la administración de Kennedy buscara incluir a un afroamericano en su programa espacial, respondiendo al creciente descontento de la época.

Así, fue seleccionado para entrenar en la prestigiosa Escuela de Pilotos de Investigación Aeroespacial (ARPS), pero enfrentó una dura oposición liderada por el general Chuck Yeager, un personaje que hizo todo lo posible por excluirlo. Pero pese a las adversidades, Dwight no se rindió.

Finalmente no fue elegido para continuar en el programa de astronautas de la NASA, pero su breve carrera pasó a la historia tras dejar la Fuerza Aérea en 1966. Ahora, 58 después de haber dejado ir el sueño de ser astronauta, Dwight se embarcará en el vuelo NS-25 de Blue Origin , acompañado por otros pasajeros como Mason Angel y Sylvain Chiron. Su asiento fue patrocinado por la fundación Space for Humanity, por lo que no tuvo que pagar nada por su lugar en este histórico vuelo.

El New Shepard, un cohete suborbital, permitirá a Dwight y su tripulación experimentar unos tres minutos de microgravedad antes de regresar a la Tierra. El lanzamiento está programado para este domingo 19 de mayo a las 13:30 UTC y será transmitido en vivo en el sitio web de Blue Origin.