Eclipse Solar 2024: estas son las 10 ciudades donde podrá verse este 8 de abril

Arrancamos 2024 con un evento importante en puerta para prácticamente el primer trimestre del año: estamos hablando del Eclipse Solar Total que el mundo recibirá este próximo 8 de abril de 2024.

Se trata de un fenómeno que rara vez se repite y que no siempre es visible para todas las ciudades del planeta. En esta ocasión no será la excepción y similar a como sucedió con el de octubre de 2023 sólo en algunos puntos del planeta podrá observarse, claro, con las debidas precauciones.

Para el Eclipse Solar Total del 8 de abril de 2024 se han arrancado ya con algunos preparativos, en donde la comunidad de investigadores ha podido determinar ya las 10 ciudades principales donde será posible apreciar el fenómeno astral.

Hoy damos un repaso por esa lista, en donde se encuentran algunas localidades de México, así como otras tantas ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Las 10 ciudades donde será visible el Eclipse Solar Total de abril de 2024

Resulta que los amigos de Space.com han publicado un extenso reportaje, de tintes casi turísticos, en donde muestran la lista de las 10 principales ciudades del continente americano en donde será visible el Eclipse Solar Total del 8 de abril de 2024.

Lo interesante aquí es que entre las localidades encontramos algunos puntos en México, que pueden o no estar cerca de nuestro lugar de residencia:

Puente de Ojuela, Durango Foto: Tomada de internet

MONTRÉAL, QUEBEC, CANADÁ

SAN ANTONIO, TEXAS, EE. UU.

DALLAS-FORT WORTH METROPLEX, TEXAS, EE.UU.

AUSTIN, TEXAS, EE.UU.

INDIANAPOLIS, INDIANA, EE.UU.

VICTORIA DE DURANGO, DURANGO, MÉXICO

HAMILTON, ONTARIO, CANADÁ

TORREÓN, COAHUILA, MÉXICO

MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

El fenómeno de este Eclipse Solar será observado por más de 31 millones de habitantes sólo en Estados Unidos, a los que habrá que sumarle otros tanto residentes de México y Canadá.

Para quienes consideren ver este fenómeno, más adelante aquí en FayerWayuer publicaremos más reportajes sobre las precauciones a tomar.

Pero en todo caso se aconseja enfáticamente el uso de visores solares que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2.

Esto con la finalidad de disfrutar de manera segura del evento sin poner en riesgo la integridad de nuestra vista al mirarlo.

Es importante recalcar que los lentes de sol comunes no proporcionarán la protección necesaria y por lo tanto no son recomendables bajo ninguna circunstancia. De igual manera intentar documentar todo con un smartphone o cámara puede dañar la visión si no se toman las medidas preventivas necesarias.