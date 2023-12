Este es ELT, el telescopio óptico más grande del mundo que estará en Chile

El Extremely Large Telescope (ELT) es el primer telescopio extremadamente grande que comenzará a operar en la Tierra.

Su construcción, liderada por el European Southern Observatory (ESO) y ejecutada por empresas de todo el mundo, se encuentra en desarrollo en Cerro Armazones, en el desierto de Atacama en Chile, previendo su finalización en 2028. Una vez en funcionamiento, se espera que responda a importantes preguntas sobre el universo.

Con un espejo primario de 39 metros, el ELT tendrá la superficie reflectante más grande del mundo. Su diámetro masivo permitirá una mayor capacidad para visualizar objetos débiles, como galaxias distantes o elementos diminutos inobservables de otra manera.

Su cámara promete una resolución seis veces superior a la del Telescopio Espacial James Webb, captando la atención de la comunidad científica.

El telescopio estará equipado con cuatro espectrógrafos que dispersarán la luz en sus colores componentes, similar al famoso prisma de la portada del álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd.

ESO lo describe como “el ojo más grande del mundo para observar el cielo” y destaca la innovación de sus instrumentos, anticipando un posible cambio de paradigma en nuestra percepción del Universo.

El ELT, con su sensibilidad única, capturará imágenes de algunas de las primeras galaxias formadas, cuya luz ha viajado durante 13 mil millones de años.

Estas observaciones podrían mejorar considerablemente nuestra comprensión del cosmos y su evolución. Su ubicación en Chile, seleccionada tras exhaustivos estudios, se basa en condiciones climáticas favorables y más de 300 noches despejadas al año, ideales para la observación astronómica.

El telescopio terrestre ELT, a través de sus diversos instrumentos como HARMONI, METIS y ANDES, estudiará agujeros negros, galaxias, materia oscura, exoplanetas y estrellas, apuntando a resolver importantes interrogantes en cosmología y física.

Además, se espera que sea clave en la búsqueda de exoplanetas similares a la Tierra, abriendo la posibilidad de responder a la pregunta fundamental sobre la existencia de vida más allá de nuestro planeta.