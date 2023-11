Estudio sugiere que podría existir un mundo escondido en los bordes del Sistema Solar

Un planeta adicional a los ocho que ya conocemos, se mueve alrededor del Sol. Sin embargo, se encuentra en una región lejana, en los bordes del Sistema Solar. Los científicos teorizan que está en la Nube de Oort y por ahora lo llaman “Planeta Nueve” o “Planeta X”.

Según explican diferentes científicos en varios estudios relacionados a este mundo, lo califican como un planeta errante. Ingresó a la órbita del Sol y se posicionó en la región esférica con fragmentos de hielo y cometas, a miles de millones de kilómetros del Sol a la que conocemos como Nube de Oort.

Al principio fue calificado de exoplaneta, pero tras diferentes análisis han encontrado que “Planeta Nueve” está influenciados por la órbita del Sol

Nube de Oort NASA

Estudios de la NASA y otras agencias espaciales siempre han teorizado que en la Nube de Oort sólo hay cometas de hielo. Los hemos visto cuando escapan de su región y se hacen visibles en nuestro firmamento, dejando colas de materiales químicos que interactúan con el interior de nuestro Sistema Solar.

Este mundo en cuestión, aunque sería frío por su lejanía del Sol, tendría las condiciones necesarias para ser llamado planeta. Las posibilidades de que exista son bajas, solo un 7%, pero hay un porcentaje y ya eso es suficiente para trabajar sobre este planeta.

“Es completamente plausible que nuestro Sistema Solar haya capturado un planeta de la nube de Oort”, afirma Nathan Kaib, astrónomo del Instituto de Ciencias Planetarias. Estos elementos ocultos son “una clase de planetas que definitivamente deberían existir, pero que han recibido relativamente poca atención”, añadió.

¿Cómo sería este planeta errante en nuestro Sistema Solar? Para los investigadores, el Planeta X sería un gigante de hielo, nacido de la desestabilización por la atracción gravitacional, que terminó expulsado del sistema.

Planeta Nueve Imagen artística

Las especulaciones sobre este cuerpo (gaseoso o rocoso, no saben todavía que tipo es) no son nuevas, remontándose a varias décadas atrás, de acuerdo con Pop Science. Astrónomos lo han buscado no solo en la nube de Oort, sino también en el Cinturón de Kuiper, sin hallarlo.

“Los planetas sobrevivientes tienen órbitas excéntricas, que son como las cicatrices de su pasado violento”, indicó Sean Raymond, del Laboratorio de Astrofísica de la Universidad de Burdeos. “Sería extremadamente difícil de detectar”.