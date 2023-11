James Webb y Hubble se unieron para revelar la vista más colorida del cosmos: Así se ve el cúmulo de galaxias MACS0416

Recientemente, los telescopios espaciales James Webb y Hubble se unieron para ofrecer una visión impresionante del cúmulo de galaxias expansivo conocido como MACS0416, situado a unos 4.300 millones de años luz de la Tierra.

Esta colaboración ha generado una de las imágenes más completas del Universo hasta la fecha:

Webb y Hubble crean esta imagen de un vívido paisaje de galaxias junto con más de una docena de objetos que varían en el tiempo recientemente encontrados ESA (Sebastian Carrasco)

El cúmulo MACS0416 está compuesto por dos grupos de galaxias en colisión que eventualmente se combinarán y crearán un cúmulo mayor. La imagen revela no sólo el cúmulo en sí, sino también una multitud de galaxias más allá de su alcance.

¿Cómo lo lograron?

Hasta ahora este cúmulo, el primero en ser visto por parte del programa colaborativo del Hubble llamado Frontier Fields, inaugurado en 2014, nos ha proporcionado una visión sin precedentes del Universo.

El Hubble ha explorado algunas de las galaxias más débiles e jóvenes detectadas hasta ahora, mientras que la visión infrarroja del James Webb ha profundizado aún más en el Universo temprano.

El trasfondo científico

Más allá de la estética, las nuevas observaciones del Webb fueron realizadas con un propósito científico: identificaron 14 transitorios en el campo de visión. Estos objetos, cuyo brillo varía con el tiempo, incluyen estrellas magnificadas por lentes gravitacionales y supernovas en galaxias de fondo.

Doce de ellos se encuentran en galaxias magnificadas por lentes gravitacionales, probablemente estrellas o sistemas de estrellas múltiples momentáneamente amplificados.

Los dos restantes están dentro de galaxias de fondo con un aumento más moderado, probablemente supernovas.

Un transitorio en particular, denominado Mothra, se destaca al estar magnificado por un factor de al menos 4000. Ubicado en una galaxia que existió unos 3.000 millones de años después del Big Bang, Mothra es visible tanto en las observaciones del Hubble realizadas hace nueve años como en las actuales.

Y cómo no, estos datos, parte del programa PEARLS (Prime Extragalactic Areas for Reionization and Lensing Science), nos ofrecen una ventana única para comprender la dinámica del Universo temprano.