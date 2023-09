¡EN VIVO! La NASA recolecta las muestras del asteroide Bennu después de siete años del inicio de la misión OSIRIS-REx

Este 24 de septiembre finaliza una de las etapas más complejas de una misión que lleva siete años de ejecución. La NASA recogerá las muestras del asteroide Bennu, que la sonda espacial OSIRIS-REx fue a buscar el 8 de septiembre del 2016. Ha sido un muy largo camino que no se termina hoy, ya que ahora comenzará el análisis de las muestras.

OSIRIS-REx llegó al asteroide Bennu en diciembre del 2018, y tras dos años de análisis, aterrizó en la roca en octubre del 2020. Esperó unos meses en la superficie y en enero del 2021 partió de nuevo hacia la Tierra.

Lleva dos largos años de viaje y ya se encuentra en las zonas cercanas a nuestro planeta, ya que los encargados de la misión esperan que el 24 de este mismo mes de septiembre.

La NASA dice a través de un comunicado en su sitio oficial, que la cápsula con los restos caerá en una zona desértica, sin especificar el lugar, suponemos que por seguridad. Pero el proceso será el domingo 24 de septiembre en la mañana.

Cuando se acerque a la Tierra, la nave espacial OSIRIS-REx no disminuirá la velocidad mientras deja caer la muestra. En cambio, cuando alcance 102.000 kilómetros sobre la superficie del mundo, un mensaje de los operadores en tierra activará la liberación de la cápsula, que será enviada girando hacia la atmósfera.

Veinte minutos después del descenso, la nave espacial encenderá sus propulsores para desviarse más allá de la Tierra hacia el asteroide Apophis, donde continuará investigando nuestro sistema solar con un nuevo nombre: OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer), dijo la NASA en su portal.

Todo este proceso se realizará por medio de una transmisión en vivo que la NASA pauta para las 10:00 de la mañana (ET); es decir las 11:00 AM en Chile y las 8:00 AM en México. Les compartimos el enlace del canal de YouTube de la agencia espacial, para que estén al tanto de los pormenores.