Astrofísicos creen que con las ondas gravitacionales podrán comprender la materia oscura del universo

THE SXS (SIMULATING EXTREME SPACETIMES) PROJECT Europa Press (THE SXS (SIMULATING EXTREME SPAC/Europa Press)

Junto con los agujeros negros, la materia oscura del universo es de los fenómenos estelares que mayores misterios generan en la exploración del cosmos. Está teorizada, pero no se puede calcular cuánta hay alrededor de nuestra, al parecer, infinita existencia.

La reciente detección de ondas gravitacionales, producidas supuestamente por la colisión o fusión de dos sorprendentes agujeros masivos podrían convertirse en un elemento para comprender la materia oscura, dicen científicos de la Universidad de Durham, en el Reino Unido.

En líneas generales o conceptos básicos, la materia oscura es una forma de materia que no emite ni refleja luz, por lo que no puede ser señalada directamente mediante métodos ópticos o electromagnéticos convencionales. Aunque no se ha logrado una detección directa de la materia oscura hasta ahora, los científicos han utilizado varios enfoques para estudiar e inferir su existencia.

¿Cómo hacer entonces para detectarla? Los investigadores de la casa de estudios británica dicen que podrían crear modelos informáticos que emulen el resultado de las ondas gravitacionales provocadas por la colisión de dos agujeros negros, con diferentes tipos de materia oscura, extraída de las teorías existentes.

No hay interacción o reacción con la luz, por parte de la materia oscura, eso está claro. Sin embargo, algunos científicos piensan que sí interactúa con los neutrinos. ¿Qué significa eso? Pues que este elemento está presente en las colisiones, por lo que se podría detectar para medir cuanto terreno sin luz hay en el universo.

La cuestión es que una colisión de agujeros negros que genera neutrinos y ondas gravitacionales tiende a formar galaxias. Entonces, las galaxias que no se formen sería la presencia de materia oscura.

“La materia oscura sigue siendo uno de los misterios perdurables en nuestra comprensión del universo. Esto significa que es especialmente importante continuar identificando nuevas formas de explorar modelos de materia oscura, combinando sondas nuevas y existentes para probar las predicciones del modelo al máximo. La astronomía de ondas gravitacionales ofrece un camino para comprender mejor no solo la materia oscura, sino también la formación y evolución de las galaxias en general”, dijo Sownak Bose, investigador de la universidad mencionada, según Digital Trends.