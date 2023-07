Encontrar exoplanetas con agua será más fácil gracias a un increíble descubrimiento científico

La búsqueda de un mundo habitable como el nuestro, fuera del Sistema Solar que habitamos, no va a cesar para los científicos. El universo es vasto y miles de millones de estrellas tienen planetas, en muchos casos rocosos, que podrían albergar el desarrollo de la vida tal y como la conocemos.

El hallazgo de los exoplanetas no es algo tan antiguo para la astronomía. De hecho, fue en 1995 que se detectó el primero. Y aunque apenas han pasado 28 años, es mucho lo que se ha avanzado en este tipo de investigaciones.

Un reciente descubrimiento ofrece una herramienta para que la investigación de exoplanetas suba un importante escalón. Encontrar mundos con agua será más fácil ahora. Eso es lo que dicen los autores del estudio, destacando que quizás en muchos de mundos detectados ya había agua y sin este nuevo dato habían ignorado este importante elemento.

De acuerdo con un informe de Europa Press, el descubrimiento fue realizado por un equipo científico liderado por el doctor Lujendra Ojha, de la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos.

¿Qué dice el concepto generalizado de este científico? Que incluso cuando no haya elementos químicos en las atmósferas de los planetas que signifiquen un indicio para la presencia de agua, no hay que descartar que no exista el vital líquido debajo de su superficie.

“Sabemos que la presencia de agua líquida es esencial para la vida. Nuestro trabajo demuestra que esta agua puede encontrarse en lugares que no habíamos tenido demasiado en cuenta. Esto aumenta considerablemente las posibilidades de encontrar entornos en los que, en teoría, podría desarrollarse la vida”, dijo el experto en un congreso de geoquímica desarrollado en Lyon, Francia.

Los científicos argumentan que, aunque la superficie esté helada, los procesos gravitacionales, que van de la mano con las radiaciones de sus estrellas masivas podrían generar la temperatura suficiente para derretir el hielo subterráneo y provocar la presencia de amplios mares o ríos en las profundidades de bloques extensos de glaciares.

En su explicación, el Dr. Ojha dice que esto ya ocurre en la Tierra, con agua líquida debajo de zonas polares en Canadá, por poner uno de varios ejemplos.

Otro de los ejemplos que aparecen en la explicación del experto, es lo que ocurre con mundos helados como las lunas de Saturno y Júpiter: este par de gigantes gaseosos tienen una influencia de tal magnitud sobre Encélado, Europa (el satélite natural) o Ío, que se teoriza que tienen agua líquida en su interior.

Entonces, el equipo científico desarrolla un nuevo modelo que “si se dan las condiciones adecuadas, podría aproximarse a (encontrar) un planeta (con agua) por estrella. Por tanto, las probabilidades de encontrar agua líquida son cien veces mayores de lo que pensábamos. En la Vía Láctea hay unos 100.000 millones de estrellas. Eso representa unas probabilidades realmente buenas para el origen de la vida en otro lugar del universo”.