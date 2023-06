NASA: Este es el poema que viajará a Júpiter en la misión Europa Clipper

Los científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL) por sus siglas en inglés, preparan los últimos detalles para la misión Europa Clipper. Esta es una sonda espacial que viajará a Júpiter para enfocarse en una de sus lunas más conocidas, homónima del viejo continente de la Tierra.

Uno de los detalles de color que tendrá esta misión, es que llevará consigo un microchip en el que cualquier persona puede anotar su nombre para “viajar” al espacio exterior. Cada identificación irá acompañada de un poema que escribió la reconocida literaria, Ada Limón.

La misión Europa Clipper despegará en 2024. En concreto, el viaje recorrerá más de 2.800 millones de kilómetros. Se estima que arribe a Europa, luna de Júpiter, en 2030.

Europa es un cuerpo celeste fascinante debido a la presencia de un océano subsuperficial de agua líquida, que se cree que es uno de los ingredientes fundamentales para la vida tal como la conocemos.

Debido a las fuerzas gravitacionales ejercidas por Júpiter y otras lunas, Europa experimenta un calentamiento interno que mantiene su océano líquido debajo de su corteza helada.

La misión Europa Clipper de la NASA tiene como objetivo estudiar en detalle esta fascinante luna. Se espera que la misión proporcione información valiosa sobre la composición de la superficie, el océano subsuperficial y las posibles condiciones para la vida en Europa.

El poema de Ada Limón, que viajará a Júpiter

En el sitio oficial de la misión (enlace) está el poema y la posibilidad de anotar tu nombre para viajar al espacio. Las obra literaria de Ada Limón dicen lo siguiente:

“Arqueándonos bajo el cielo nocturno teñido de negrura expansiva, señalamos los planetas que conocemos, fijar deseos rápidos en las estrellas. Desde la tierra, leemos el cielo como si fuera un libro infalible del universo, experto y evidente.

Aún así, hay misterios debajo de nuestro cielo: el canto de la ballena, el pájaro cantor cantando su llamada en la rama de un árbol sacudido por el viento.

Somos criaturas de asombro constante,curiosas por la belleza, por las hojas y las flores,por el dolor y el placer, por el sol y la sombra.

Y no es la oscuridad lo que nos une, no es la fría lejanía del espacio, sino la ofrenda del agua, cada gota de lluvia, cada riachuelo, cada pulso, cada vena. Oh segunda luna, nosotros también estamos hechos de agua, de mares vastos y tentadores.

Nosotros también estamos hechos de maravillas, de amores grandes y ordinarios, de pequeños mundos invisibles, de una necesidad de llamar a través de la oscuridad”.