El Pentágono muestra dos nuevos videos sobre incidentes ovnis: ya son más de 650 los analizados

En mayo de 2022, el Pentágono había reportado los avistamientos de al menos 400 ovnis desde 2014. Ahora la cifra aumentó: el Departamento de Defensa está analizando más de 650 incidentes de este tipo, según las más recientes conclusiones.

Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO), dio testimonio el pasado 19 de abril ante el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos. Además, mostró dos nuevos videos sobre este tipo de fenómenos.

Hasta ahora, ninguno es evidencia de actividad extraterrestre, o que desafíe las leyes conocidas de la física.

Ovnis bajo estudio del Pentágono Captura de video de evento ocurrido en el Medio Oriente

“Quiero subrayar hoy”, señala Kirkpatrick, citado por Science Alert, “que solo un porcentaje muy pequeño de los informes de UAP (Unidentified Aerial Phenomenon, o Fenómeno Aéreo No Identificado) muestran firmas que podrían describirse razonablemente como anómalas”.

“La mayoría de los objetos no identificados informados a AARO demuestran características mundanas de globos, sistemas aéreos no tripulados, desorden, fenómenos naturales u otras fuentes fácilmente explicables”, recalcó la autoridad.

Dos ejemplos de incidentes ovnis analizados por el Pentágono

Los dos nuevos videos son de incidentes que no ocurrieron en Estados Unidos, pero sí en lugares donde se encuentran fuerzas norteamericanas. Ambos están en la página web del Pentágono.

El primero es del 12 de julio de 2022 en Irak, Medio Oriente. Un objeto con forma de bola voló sobre una base militar, siendo capturado en imágenes por un dron MQ-9. Este suceso se encuentra aún bajo investigación y permanece sin identificar.

El segundo video es del sur de Asia, 15 de enero de 2023. Aquí, un dron MQ-9 logró grabar un video infrarrojo que mostraba otro MQ-9, mientras que otro objeto volaba en el campo de visión.

¿Cuáles fueron las conclusiones del segundo video? Que el objeto desconocido era un avión comercial.

La presentación sirvió para explicar que la AARO podía dar luz sobre algunos incidentes, como el de Sur de Asia, pero no sobre otros, como el de Medio Oriente. No obstante, consideran que la tecnología no es extraterrestre, sino creada por adversarios de Estados Unidos.

Las tendencias revisadas por los norteamericanos

Una característica a destacar de los informes analizados por el Pentágono es que la mayoría ocurrió entre los 15 mil y 25 mil pies de altitud (de 4.572 a 7.620 metros), el espacio aéreo controlado para aviones militares.

Además, el 52% de los informes involucra a objetos descritos como “redondos o esféricos”, y la mayoría de los redondos va de 1 a 4 metros de diámetros, siendo “blancos, plateados o metálicos translúcidos”, con velocidades que van desde estacionarios hasta el doble de la velocidad del sonido.

“Sin datos suficientes”, señala Kirkpatrick, “no podemos llegar a conclusiones defendibles que cumplan con los altos estándares científicos que establecimos para la resolución. No cerraré un caso del que no podamos defender las conclusiones”.