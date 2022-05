El Pentágono reporta avistamientos de al menos 400 ovnis y muestra algunos en video: “Son frecuentes y continuos”

Más de 400 ovnis han sido vistos por las fuerzas militares de Estados Unidos, según reportó el Pentágono durante una audiencia en el Congreso. Además, mostraron algunas de las imágenes captadas en video.

Aunque era un tema que durante mucho tiempo no se tomó en serio, esta semana el Congreso de Estados Unidos escuchó el reporte de Scott Bray, subdirector de Inteligencia Naval, señalando que los avistamientos “son frecuentes y continuos”.

Los datos provistos por Bray superan los 144 UAP (siglas de Unidentified Aerial Phenomena, o fenómenos aéreos no identificados) citados en un informe del Congreso el año pasado.

Sin embargo, Bray señaló que no hay nada que sugiera que alguno de los objetos voladores no identificados sean “de origen no terrestre”. El gran problema es que no se conoce qué país o países pueden producirlos.

“Hay un pequeño puñado (de eventos) en los que hay características de vuelo o gestión de firmas que no podemos explicar con los datos que tenemos disponibles”, recalcó el subdirector de Inteligencia Naval.

¿Qué ovnis se observan en los videos del Pentágono?

Entre los objetos que se pudieron observar en los videos, destacan naves flotantes en forma de triángulo. Todas eran granuladas y de corta duración, lo que dificultaba su evaluación.

Para las autoridades, probablemente muchos de los referidos ovnis son simplemente drones, como unos observados con lentes de visión nocturna. Eran triángulos verdes brillantes moviéndose por el aire.

Scott Bray, subdirector de Inteligencia Naval, muestra los videos de ovnis durante la audiencia del Congreso (Kevin Dietsch/Getty Images)

El primer video, filmado en la costa oeste en 2019, desconcertó a los oficiales militares, apuntó el New York Times. Pero se determinó que los pequeños triángulos en la segunda grabación, realizada este año en la costa este, eran drones, ya que la apariencia espeluznante era un artefacto de la lente utilizada para producir las imágenes.

“Esta vez, otros activos de la Marina de los Estados Unidos también observaron sistemas aéreos no tripulados en las cercanías, y ahora estamos razonablemente seguros de que estos triángulos se correlacionan con sistemas aéreos no tripulados en el aire”, recalcó Bray.

No obstante, hay un video que no tuvo explicación, que mostraba un “objeto esférico”.

Una amenaza a la seguridad nacional

Congresistas como el demócrata André Carson apuntan a los ovnis como “una amenaza potencial a la seguridad nacional”, que debe tratarse con toda la preocupación del caso.

Carson también criticó que los fenómenos habían sido descartados con demasiada frecuencia como una broma.

Algunos personeros norteamericanos consideran que estos objetos pueden ser creados por China, Rusia u otra nación con tecnología avanzada. Otros dudan sobre Rusia, vistas las complicaciones que está sufriendo el país en su invasión a Ucrania.