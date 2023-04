Locura total por Pedro Pascal: Observatorio ALMA te enseña sobre astronomía con outfits del actor chileno

¿Qué relación podría tener Pedro Pascal con uno de los misteriosos cuásares? ¿Habría manera de establecer un nexo entre el protagonista de The Last of Us y un agujero negro? La locura por el actor chileno que brilla en Hollywood hizo que el Observatorio ALMA encontrara la forma de enseñarte sobre astronomía usando los outfits de Din Djarin en las alfombras rojas.

El portal de T13 destaca en una reseña un interesante posteo del Observatorio ALMA, en su cuenta de Instagram. En una especie de meme educativo, que involucra al mundo del espectáculo con Pedro Pascal como protagonista, la herramienta de radiotelescopios situados en el desierto de Atacama, te enseña seis eventos estelares.

Inician con uno que se adjudican orgullosamente: la primera fotografía del agujero negro que se encuentra dentro de la Vía Láctea, el Sagitario A*. Su anillo color naranja lo comparan con un atuendo del mismo color que Pedro Pascal vistió en un evento de Star Wars.

Después se van más adentro en el universo y rescatan un outfit verde del actor de ‘Joel’, para compararlo con la primera explosión de una estrella de neutrones, captada por el ALMA, en 2021.

Así siguen avanzando con un traje púrpura de Pascal, para hacer referencia a la Nube Molecular de Orion, situada a unos 1.600 años luz de distancia de la Tierra.

En una sorprendente imagen, el ALMA de Chile logró captar la galaxia de telarañas, situada a unos 10.600 años millones de años luz de distancia. Su brillo incomparable, por la cantida de elementos que se desarrollan a su alrededor, fue relacionado con la sonrisa del actor de El Mandaloriano.

El final tiene dos imágenes, una que regresa al color naranja de Pascal, comparado con la estrella “cercana” HD 53143, en la constelación de Carina. Y una Estrella Cluster de la misma región, con su característico color morado que recordó a los del ALMA un traje de Pedro, cuando asistió a Saturday Night Live.