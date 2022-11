William Shatner y su conmovedora experiencia al viajar al espacio: “Todo lo que vi fue la muerte”

Durante buena parte de su vida William Shatner interpretó al capitán James T. Kirk en ka saga de Star Trek, Viaje a las Estrellas. Pero con 90 años, en 2021, el actor se convirtió en astronauta, al viajar con Blue Origen al espacio.

Desde allí, Shatner pudo observar no solo la inmensidad de la galaxia, sino también la de la Tierra, nuestro planeta azul.

El canadiense narró su experiencia en su libro Boldly Go: Reflections on a Life of Awe and Wonder, coescrita con el guionista de televisión Joshua Brandon.

William Shatner y sus compañeros en el viaje de Blue Origin William Shatner y sus compañeros en el viaje de Blue Origin (AP)

Antes de entrar en la reflexión de Shatner, pongámoslo en contexto. Ya con una avanzada edad, Shatner viajó a 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, junto con otras personas (Chris Boshuizen, Glen de Vries y Audrey Powers) a bordo del transbordador espacial Blue Origin.

Esos 100 kilómetros representan la línea de Karman, que es el límite entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior.

Estuvo durante diez minutos en órbita, en ingravidez, hasta volver a la Tierra, sano y salvo.

Las palabras de William Shatner tras volver de su viaje al espacio

Pero, ¿cuáles fueron las sensaciones de Shatner en pleno vuelo?

“Me encanta el misterio del universo. Me encantan todas las preguntas que nos han llegado a lo largo de miles de años de exploración e hipótesis... pero cuando miré en la dirección opuesta, hacia el espacio, no había ningún misterio, ningún asombro majestuoso que contemplar... todo lo que vi fue la muerte. Vi un vacío frío, oscuro y negro. Me volví hacia la luz del hogar. Pude ver la curvatura de la Tierra, el beige del desierto, el blanco de las nubes y el azul del cielo. Era la vida. Vida que nutría y sostenía. La Madre Tierra. Gaia. Y yo la estaba dejando”.

Poesía que nace de una experiencia que solo pocos, un puñado de personas, ha tenido en la historia de la humanidad. Y William Shatner, el gran capitán Kirk, forma parte de ese grupo.

Justo tras el viaje, Shatner conversó con Jeff Bezos, el jefe de Blue Origin. Allí dijo, según reseña la CNN: “Lo que me has dado es la experiencia más profunda. Estoy tan lleno de emoción, simplemente extraordinario. Espero no recuperarme nunca de esto. Espero poder mantener lo que siento ahora”.