Ovnis: La Marina de Estados Unidos tiene más videos, pero no los hará públicos porque “dañarían la seguridad nacional”

La Marina de Estados Unidos tiene más videos de ovnis que los mostrados en años anteriores, pero no los hará públicos porque “dañarían la seguridad nacional”, reconoció un portavoz. El portal The Black Vault había solicitado mayores detalles sobre los objetos voladores no identificados, pero se encontró con esa respuesta de las autoridades.

La petición de The Black Vault se realizó hace dos años, recibiendo respuesta apenas a principios de septiembre.

En mayo pasado, el Pentágono reportó ante el Congreso que más de 400 ovnis fueron vistos por las fuerzas militares norteamericanas desde 2014, mostrando varios videos. Fue la segunda confirmación de este tipo, luego de una ocurrida en 2020 respecto a videos filtrados por la prensa en 2017.

A partir de la audiencia de mayo de 2022, la NASA estableció una comisión para estudiar los denominados Unidentified Aerial Phenomena, o Fenómenos Aéreos No Identificados, desde el punto de vista científico. Aún no se han dado a conocer mayores resultados.

El reporte de mayo realizado ante el Congreso estuvo a cargo de Scott Bray, subdirector de Inteligencia Naval, que reconoció que los avistamientos “son frecuentes y continuos”.

La confirmación de que existen más videos de ovnis en poder de la Marina

The Black Vault, un sitio que trabaja con la transparencia gubernamental, solicitó ver más videos y documentos, amparado por la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés). La respuesta de un portavoz de la Marina dejó más dudas que certezas.

Firma el documento Gregory Cason, subdirector de la oficina FOIA para la Marina.

“El grupo de trabajo UAP ha respondido a DNS-36 y ha declarado que los videos solicitados contienen información confidencial relacionada con fenómenos aéreos no identificados (UAP) y están clasificados y están exentos de divulgación en su totalidad bajo la exención 5 USC § 552 (b) (1) de acuerdo con la Orden Ejecutiva 13526 y la Guía de Clasificación de Seguridad UAP.

La respuesta de la Marina Con esta carta, la Marina de Estados Unidos negó el acceso público a más videos de ovnis.

La divulgación de esta información dañará la seguridad nacional, ya que puede proporcionar a los adversarios información valiosa sobre las operaciones, vulnerabilidades y / o capacidades del Departamento de Defensa / Marina. Ninguna parte de los videos se puede segregar para su publicación”.

Cason agregó, de acuerdo con The Black Vault, que la Marina desclasificó los videos publicados en abril de 2020 solo porque se habían filtrado previamente a los medios, y ya habían sido “discutidos ampliamente en el dominio público”. El portavoz señaló que es imposible publicar oficialmente más imágenes “sin generar más daño a la seguridad nacional”.