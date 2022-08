NASA y Artemis I: Aquí puedes ver el lanzamiento del primer cohete que vuelve a la luna

Por primera vez en 50 años, una nave espacial se prepara para emprender un viaje a la Luna. Será el primer paso antes de llevar nuevamente humanos al satélite natural.

La misión Artemis I sin tripulación, que incluye el Space Launch System Rocket y la nave espacial Orion, tiene como objetivo despegar el 29 de agosto entre las 8:33 a.m. ET y las 10:33 a.m. ET desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

Artemis I iniciá el plan de la Nasa para pisar nuevamente la Luna (@NASAArtemis)

Paso a paso de la misión a la luna

La nave espacial Orion entrará en una órbita retrógrada distante de la Luna y viajará 64.000 kilómetros (40,000 millas) más, yendo más lejos que cualquier nave espacial destinada a transportar humanos.

La agencia compartirá vistas en vivo, así como cobertura en inglés y español antes, durante y después del lanzamiento de Artemis I en su sitio web y en NASA TV. La transmisión comenzará a las 12 a.m. ET cuando se cargue el propulsor superfrío en el cohete SLS.

Como parte del programa, se contará los las apariciones de las celebridades Jack Black, Chris Evans y Keke Palmer y las interpretaciones de “The Star-Spangled Banner” de Josh Groban y Herbie Hancock y “America the Beautiful” de The Philadelphia Orchestra y el violonchelista Yo-Yo Ma.

Cohete SLS y nave Orión de la misión Artemis I colocados en la plataforma de lanzamiento este 17 de agosto NASA (Sebastian Carrasco/Europa Press)

Una vez que despegue: ¿Qué sigue?

Una vez que ocurra el lanzamiento, la NASA llevará a cabo una sesión informativa posterior al lanzamiento. Este mismo lunes, tras el lanzamiento, la agencia compartirá las primeras vistas de la Tierra desde las cámaras a bordo de la nave espacial Orion.

El viaje de Orión durará 42 días mientras viaja a la luna, gira alrededor de ella y regresa a la Tierra, recorriendo un total de 2,1 millones de kilómetros (1,3 millones de millas). La cápsula aterrizará en el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego el 10 de octubre.

Las cámaras dentro y fuera de Orion compartirán imágenes y videos a lo largo de la misión, incluidas vistas en vivo del experimento Callisto, que capturará una secuencia de un maniquí llamado Comandante Moonikin Campos sentado en el asiento del comandante. Si tienes un dispositivo habilitado para Amazon Alexa, puedes preguntarle sobre la ubicación de la misión todos los días.

Moonikin Campos, el único maniquí que irá "completo" en la Misión Artemis I de la NASA

A última hora de la noche de hoy domingo hasta la madrugada del lunes, el equipo de lanzamiento llevará a cabo una sesión informativa para analizar las condiciones climáticas y decidir si “ir” o “no ir” para comenzar a alimentar el cohete.

AQUÍ PUEDES VER TODO EN VIVO:

El despegue

TSi todo se ve bien, el equipo comenzará a alimentar la etapa central del cohete ocho horas antes del lanzamiento. Cinco horas antes, la etapa superior empezará a cargar combustible. Posteriormente, el equipo completará y repondrá el hidrógeno líquido y el oxígeno líquido que se disipa durante el proceso de abastecimiento de combustible.

Aproximadamente 50 minutos antes del lanzamiento, tendrá lugar la sesión informativa final del director de pruebas de la NASA. Una cuenta regresiva planificada de 30 minutos comenzará 40 minutos antes del lanzamiento.

El director de lanzamiento sondeará al equipo para asegurarse de que todas las estaciones estén “en marcha” 15 minutos antes del despegue.

La nave Orion de la Misión Artemis I de la NASA Para el 29 de agosto se espera el despegue del cohete SLS y la nave Orion de la NASA hasta la órbita de la Luna. (NASA/Ben Smegelsky/NASA/Ben Smegelsky)

A los 10 minutos y contando, las cosas se ponen en marcha a toda velocidad a medida que la nave espacial y el cohete avanzan por los pasos finales. Gran parte de la acción tiene lugar en el último minuto, cuando el secuenciador de lanzamiento desde tierra envía el comando para que el secuenciador de lanzamiento automatizado de la computadora de vuelo del cohete se haga cargo unos 30 segundos antes del lanzamiento.

En los últimos segundos, el hidrógeno se quemará, los cuatro motores RS-25 arrancarán, lo que dará como resultado un encendido de refuerzo y un despegue en T menos cero.

Después del despegue: los detalles

Después del despegue, los propulsores de los cohetes se separarán de la nave espacial unos dos minutos después de iniciado el vuelo y caerán en el Océano Atlántico.

Otros componentes también se desecharán poco después. La parte central del cohete se separará unos ocho minutos más tarde y caerá hacia el Océano Pacífico, lo que permitirá que se desplieguen las alas de los paneles solares de Orión.

La maniobra de elevación ocurrirá aproximadamente 12 minutos después del lanzamiento, cuando el ICPS experimente una quemadura para elevar la altitud de Orión para que no vuelva a ingresar a la atmósfera terrestre. Poco después, se produce la quemadura de inyección translunar, cuando el ICPS aumenta la velocidad de Orión de 28.163 kilómetros por hora (17 500 millas por hora) a 36.371 kilómetros por hora (22.600 millas por hora) para escapar de la atracción de la gravedad de la Tierra y partir hacia la Luna. Después de esta quema, el ICPS se separará de Orión.

Invitados y empleados de la NASA toman fotografías en el momento en que el Cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, con la nave Orion a bordo, es llevado al edificio de Ensamblaje Vehicular por primera vez, el jueves 17 de marzo de 2022, en AP (NASA/Aubrey Gemignani/AP)

Alrededor de las 4:30 p.m., Orion realizará su primera corrección de trayectoria de salida utilizando el Módulo de Servicio Europeo, que proporciona a la nave espacial potencia, propulsión y control térmico. Esta maniobra pondrá a Orion en camino a la Luna.

Orión en los cielos

Los próximos días después del lanzamiento, Orión se aventurará a salir a la Luna, acercándose a 96 kilómetros (60 millas) durante su máxima aproximación a la superficie lunar en el sexto día del viaje, o el 3 de septiembre si el lanzamiento ocurre según lo planeado el 29 de agosto. El módulo de servicio colocará a Orion en una órbita retrógrada lejana alrededor de la Luna el día 10, o el 7 de septiembre.

El 8 de septiembre cuando dé la vuelta a la Luna, Orión superará el récord de distancia de 400.169 kilómetros (248.654 millas), establecido por el Apolo 13 en 1970. La nave espacial alcanzará su distancia máxima de la Tierra de 450.616 kilómetros (280.000 millas) el 23 de septiembre cuando se aventure a 64.373 kilómetros (40.000 millas) más allá de la Luna. Esto es 48.280 kilómetros (30.000 millas) más que el récord del Apolo 13.

El Space Launch System y la nave Orion de la NASA (NASA/Joel Kowsky/(NASA/Joel Kowsky))

Orión hará su segundo acercamiento más cercano a la superficie lunar, acercándose a 804 kilómetros (500 millas) el 3 de octubre. El módulo de servicio experimentará una quemadura que permitirá que la gravedad de la luna impulse a Orión de regreso a la Tierra.

Velocidades y más

Justo antes de volver a entrar en la atmósfera terrestre, el módulo de servicio se separará de Orión. La nave espacial golpeará la parte superior de la atmósfera de la Tierra moviéndose a unos 40.233 kilómetros por hora (25.000 millas por hora), y su escudo térmico experimentará temperaturas de casi 2.760 grados Celsius (5.000 grados Fahrenheit).

La atmósfera reducirá la velocidad de Orión a unos 482 kilómetros por hora (300 millas por hora), y una serie de paracaídas la reducirá a menos de 32 kilómetros por hora (20 millas por hora) antes de que caiga en el Océano Pacífico a 11:53 a.m.

Cohete SLS Mega Moon de la NASA Artemis I WDR, Pre-Rollout Activities - Platforms Retracted (NASA/Kim Shiflett/NASA/Kim Shiflett)

El amerizaje se transmitirá en vivo desde el sitio web de la NASA, recopilando vistas de las 17 cámaras a bordo de la nave de recuperación y los helicópteros que estarán esperando el regreso de Orion.

El equipo de aterrizaje y recuperación recogerá la cápsula de Orión, y los datos recopilados por la nave espacial determinarán qué lecciones se han aprendido antes de que los humanos regresen a la Luna.

¿Y cuándo regresarán humanos a la luna?

Las tripulaciones viajarán a bordo de Artemis II en una trayectoria similar en 2024, y la primera mujer y el próximo hombre en aterrizar en la luna están programados para llegar al polo sur lunar a fines de 2025 en la misión Artemis III.