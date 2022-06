La NASA podría estar ante un descubrimiento inédito en su historia: un agujero negro flotante

Los agujeros negros no son "tan negros" como se pensaba, según Hawking.

Si los agujeros negros ya eran objetos sumamente misteriosos en el espacio exterior, debido a que se desconoce a ciencia cierta lo que ocurre en su interior, lo que podría haber descubierto la NASA recientemente elevaría los niveles de enigma sobre estos fenómenos.

De acuerdo a lo que indica la misma agencia espacial, investigadores de dos instituciones científicas diferentes, hallaron lo que pareciera ser el primer agujero negro flotante.

¡Que! ¿Qué es eso? Fue nuestra primera pregunta. Y antes de encontrar una respuesta repreguntamos ¿Nos afecta en algo? Entonces, vayamos paso a paso a descifrar de que se trata este hallazgo que de confirmarse, sería el primero de su tipo y revolucionaría la astronomía en general.

En primer lugar, honor a quien honor merece. Este agujero negro fue detectado con las herramientas del siempre rendidor Telescopio Espacial Hubble. Todos pensaron que desde finales del año pasado lo íbamos a olvidar, pero el observatorio orbital nos sigue regalando descubrimientos impresionantes.

¿En la NASA están seguros que lo quieren descontinuar? Tal vez sí. Cuando tengamos el Hubble con sus instrumentos funcionando al 100% seguramente ofrecerá una mirada mucho más detallada de las profundidades del cosmos.

Ok, perdonen. Vamos con el fenómeno inusual. Según lo que reseña Gizmodo los agujeros negros “normales”, si es que existe tal cosa, se caracterizan por atraer con su enorme gravedad a todo lo que se posiciona a su alrededor. Además, poco a poco, los agujeros atraen a su espacio de gusano, la energía de alguna estrella masiva cercana que estaba en su órbita.

Agujero Negro Cortesía ESA/Hubble

El agujero negro flotante

Sin embargo, en el caso del agujero negro flotante las cosas van muy diferentes. Lo que detectaron los investigadores es un fenómeno que no se alimenta de una estrella masiva que se posiciona a sus alrededores.

Los dicen así: “El agujero negro flota libremente y es completamente independiente de una compañera masiva estelar”.

Para dar crédito a los genios que hallaron este objeto inusual y también ofrecerles la credibilidad de que estos que estamos diciendo es parte de una extensa investigación, señalamos a los responsables de este hallazgo.

Son científicos del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Maryland y de la Universidad de California en Berkeley: recuerden, en dos trabajos totalmente aislados que obtuvieron el mismo resultado.

De hecho, según lo informa la NASA el trabajo llevó “seis años de meticulosas observaciones”, resaltaron.

“El Telescopio Espacial Hubble de la NASA ha detectado que un agujero negro errante se encuentra a unos 5.000 años luz de distancia, en el brazo espiral Carina-Sagitario de nuestra galaxia”, añadieron.

“Este es el primer agujero negro o estrella de neutrones que flota libremente descubierto con microlente gravitacional. Con microlente, podemos sondear estos objetos compactos y solitarios y pesarlos. Creo que hemos abierto una nueva ventana a estos objetos oscuros, que no se pueden ver de otra manera”, dijo Jessica Lu de la Universidad de Berkeley, según DW.

¿Es peligroso? No. Es decir, no se trata de un objeto que va por el universo tragando cuanto objeto se le atraviese. El objeto debería estar circulando en alguna órbita universal que todavía no ha sido detectada.

De igual forma, los expertos todavía no aseguran que se trate de un agujero negro flotante. Otra de las opciones es que sea un conjunto de estrellas de neutrones. Este es un elemento que transita solo ya que la presión interna de los neutrones evita que colapse por completo.