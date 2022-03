NASA: Eddie Vedder, de Pearl Jam, se une musicalmente a la misión Artemis

Artemis suena con Pearl Jam: el líder de la banda de rock, Eddie Vedder, se une musicalmente a la misión de la NASA para llevar a la primera mujer y al próximo hombre a la Luna.

El tema Invincible, del nuevo disco en solitario de Vedder, Earthling, juega con elementos del lanzamiento del Space Launch System y la nave espacial Orion.

Versos como “There’s a theory for everything / Resurrection to the Big ol’ Bang” (“Hay una teoría para todo / Resurrección al Big ol’ Bang”), o “At the core of the Cosmos / We are so mucho more than particles” (“En el núcleo del Cosmos / Somos mucho más que partículas”), le dan mayor épica al futuro lanzamiento.

El video de Invincible muestra un lanzamiento animado de cohetes Space Launch System, además de imágenes de conciertos de la gira de Vedder por Earthling.

Como recuerda el portal Space, no es la primera vez que Vedder se ha inspirado en el espacio y las estrellas. El último disco de Pearl Jam, Gigaton, presenta un viaje a Marte, por ejemplo. También tiene una canción titulada Superblood Wolfmoon.

La banda también creó un juego estilo Space Invaders para promocionar el disco.

Nacido en Evanston, Illinois, en 1964, con el nombre de Edward Louis Severson III, Eddie Vedder pasó por Bad Radio y Temple of the Dog antes de unirse a Pearl Jam en los años 90.

Con la banda lanzó álbumes como Ten, Vs., Vitalogy, Yield, Backspacer y Gigaton, el más reciente, de 2020. En solitario, desde 2007 lanzó Into the Wild, Ukulele Songs y Earthling, donde está la canción Invincible.

Así se desarrolla la Misión Artemis de la NASA

El SLS, cohete de la NASA, fue desplegado el pasado jueves, 17 de marzo, junto con la nave espacial Orion. Midiendo 98.3 metros y con una capacidad de carga de 130 toneladas, es el más grande de la historia.

Estuvo a la vista del público en el Centro Espacial Kennedy, de la NASA.

Luego de la prueba del pasado jueves, el próximo paso será lanzar la misión no tripulada Artemis I alrededor de la Luna para mayo o junio.

NASA (Sebastian Carrasco/Europa Press)

“Artemis I es un vuelo de prueba riguroso”, define la agencia aeroespacial norteamericana, “diseñado para evaluar a fondo todos los sistemas del cohete SLS antes de los vuelos tripulados, que comienzan con la misión Artemis II”.

En Artemis II, el SLS llevará la nave Orion y su tripulación a 16 mil kilómetros más allá de la Luna, lo más lejos que llegue un ser humano en la historia.

Para Artemis III, SLS llevará en Orion a un astronauta en una misión que aterrizará en la Luna. Se espera que sea la primera mujer en pisar la superficie de nuestro satélite natural.