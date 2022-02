¿Qué pasaría si un agujero negro se acercara a nuestro Sistema Solar?

Los agujeros negros son una realidad. Existen en todas las galaxias e incluso hay varios por agrupación estelar. La premisa de su concepto es que ningún tipo de energía, ni siquiera la luz, sale de ellos. Se conoce de la ubicación de algunos debido a los elementos que se posan en sus alrededores y nadie sabe lo que hay dentro.

Por ahora no es algo de lo que nos debamos preocupar. Los agujeros negros tienen la particular característica que se ubican en el centro de las galaxias. Y en la Vía Láctea, nosotros estamos bastante alejados de dicha zona. Sin embargo, no deja de ser curioso saber cómo nos afectaría el acercamiento de un agujero negro.

Entonces, especulemos un poco sobre lo que podría pasar, basándonos en los conceptos de los que se sabe de los también llamados agujeros de gusanos.

En primer lugar, la vida, tal y como la conocemos dejaría de existir. Teóricamente es imposible cohabitar en las mismas condiciones con un objeto espacial probablemente de mayor masa que el Sol, que absorbe todo tipo de energías. De hecho, lo primero que se llevaría por delante, solo acercándose al Sistema Solar (sin ingresar). sería a nuestra estrella masiva.

El sustituto del Sol

El portal Minuto de Astronomía dice que las teorías indican que el planeta seguiría orbitando normalmente, debido a que el agujero negro sería el objeto a orbitar por su fuerza gravitacional. Pero eso significa que se va nuestra fuente de calor, es decir el Sol.

Ahora, si es el caso de que el agujero negro ingresa al mismísimo Sistema Solar, estaríamos completamente perdidos en poco tiempo. Primero, debido a la fuerza gravitacional del mismo objeto, se alterarían por completo todas las órbitas.

Ya sin ningún tipo de vida dentro de la superficie, el planeta se acercaría poco a poco a su disco de acreción (disco de gas y polvo a su alrededor). Con el paso del tiempo, lo que quede del núcleo terrestres caería dentro del espacio-tiempo del agujero haciendo la asombrosa conversión hacia la singularidad.

Agujeros negros cercanos

El agujero negro descubierto más cercano que tenemos está, maravillosa y aterradoramente a simple vista en nuestro firmamento. A ver, es cierto que no lo podemos apreciar, pero si a la estrella que actualmente lo está orbitando.

Se trata de la constelación Telescopium, situada a unos 9.500 billones de kilómetros o en escalas espaciales a menos de 1.000 años luz de distancia. Este fenómeno espacial fue descubierto apenas en mayo del 2020 y los científicos siguen analizando datos sobre sus elementos.

“El agujero negro está más cerca de nuestro Sistema Solar que cualquier otro que se haya encontrado”, dijo el Observatorio Europeo Austral (ESO por sus siglas en inglés) en un comunicado, según reseñó en ese momento la BBC.

El agujero negro “cercano” fue detectado con las herramientas del ESO ubicadas en el Observatorio La Silla, en Chile.