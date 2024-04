¿Fusión entre Número 18 y Videl? Dragon Ball Z no lo hizo, pero este Fan Art sí y luce espectacular

Sabemos que Dragon Ball Z reventó hasta más no poder la técnica de la fusión. Y a pesar de que la ejecutaron en varios personajes, nunca se les ocurrió una tan brillante como la de este Fan Art que unió los cuerpos de Videl y de Número 18.

PUBLICIDAD

Esta fusión habría sido realmente brutal y funcional en el arco de Majin Buu en Dragon Ball Z. Además, tenía todo el sentido y lógica del mundo. Es decir, tenía todo lo necesario para triunfar.

En primer lugar, porque Videl debuta en el arco de Majin Buu, precisamente en el que da su salto al poder sobrenatural, ya que rápidamente alcanza a dominar el ki y logra la técnica de volar, que como bien sabemos no es fácil en las historias de Dragon Ball.

Recomendados

Y en segundo lugar, porque el arco de Majin Buu es el primero en el que Número 18 debuta como un personaje que forma parte de los Guerreros Z. Estaba todo dado y lo dejaron ir. Pero un Fan Art vio la oportunidad y se puso a ilustrar cómo sería la unión de este par de guerreras. El resultado es simplemente brutal y se los presentamos a continuación.

Número 18 y Videl

Hace poco nos enteramos que Akira Toriyama contó en vida de dónde salió esta maravillosa idea de fusionar a dos personajes para hacer un guerrero más fuerte. De acuerdo con el relato del mangaka japonés, del que se hace eco Level Up, el equipo creativo de Dragon Ball estaba buscando la manera de incrementar los poderes de Goku y el resto de los Guerreros Z.

Pero no querían hacerlo a través de una nueva transformación, sino por medio de una técnica nunca antes vista y que le volara la mente a los fanáticos que venían siguiendo Dragon Ball desde mediados de los años 80. Entonces, otro mangaka que trabajaba en ese entonces con Akira Toriyama, llamado Masakazu Katsura, le dijo en modo de broma que lo mejor era hacer una fusión.

“Si no recuerdo mal, estaba hablando de cómo, a modo de concepto, no hay nada más fuerte que un Super Saiyajin, y Katsura-kun, con quien normalmente bromeo y digo cosas tontas, dijo ‘Entonces no hay más remedio que fusionarse’. Entonces dije: ‘Vaya, a veces incluso tú dices algo bueno. Es la primera vez que eres útil’. Así nació ese punto de la trama”, contó Akira Toriyama.

Desde ese entonces ideó la manera de hacer varios tipos de fusiones sobre los que nacieron Gotenks, Vegetto y Gogeta.