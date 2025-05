Estos son los nombres de los actores que podrían unirse a la nueva película de Street Fighter

La esperada película live-action de Street Fighter sigue dando señales de vida, y esta semana surgió un nuevo round de rumores que promete emocionar tanto a fans del juego como a quienes disfrutan ver patadas giratorias en pantalla grande.

Según Deadline, hay cinco nombres que están en conversaciones para unirse al proyecto, y sí, la lista está tan variada como un torneo mundial: Jason Momoa, Noah Centineo, Andrew Koji, Roman Reigns... y, claro, el hype.

¿Quiénes podrían unirse al elenco de Street Fighter?

Los rumores apuntan a que Jason Momoa (Una película de Minecraft) estaría en pláticas para unirse al largometraje, aunque no se ha confirmado en qué papel. ¿Podría ser Guile con su mandíbula cuadrada? ¿O quizá Blanka después de unas vacaciones soleadas?

También están en la lista Noah Centineo (Wartime), Andrew Koji (Bullet Train) y Roman Reigns (Fast & Furious: Hobbs & Shaw).

Un reparto que mezcla músculos, carisma juvenil y artes marciales, algo que encaja perfectamente con el universo de Street Fighter, donde todo es posible y los trajes siempre sobreviven a los combos.

Kitao Sakurai (Bad Trip) estará a cargo de la dirección, mientras que Legendary y Capcom unirán fuerzas como productores. Eso sí, por ahora no hay noticias del guionista ni de quién firmará como productor principal, lo cual podría explicar algunos giros inesperados en el desarrollo del filme.

El estreno se retrasa, pero el combate sigue en pie

La película, que originalmente estaba programada para marzo de 2026, fue retirada del calendario de Sony para hacerle espacio a otro proyecto: Shiver, un thriller de tiburones de Tommy Wirkola. Sí, literalmente Street Fighter fue noqueada por un tiburón cinematográfico.

Sin embargo, el proyecto no ha sido cancelado y sigue avanzando, aunque con más calma que un Hadouken mal cargado.

Por ahora, los únicos nombres confirmados en el reparto son Phoebe Dynevor (Bridgerton, Fair Play), Whitney Peak (Gossip Girl, Hocus Pocus 2) y Djimon Hounsou (Luna rebelde, Un lugar tranquilo: primer día).

La producción estará en manos de Adam McKay y Kevin Messick, conocidos por mezclar humor, drama y sátira como nadie.