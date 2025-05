Luego de 10 años, se aclara una pregunta sin responder sobre el final de The Last Of Us

‘The Last of Us’, cobra vida en una nueva casa embrujada en Halloween Horror Nights de Universal Studios. / Foto: Cortesía

Una década antes de que The Last of Us conquistara HBO con su adaptación televisiva, el videojuego original dejó a los jugadores con uno de los finales más debatidos en la historia del medio. Joel, el protagonista, tomó una decisión devastadora: evitar que las Luciérnagas usaran a Ellie para crear una posible cura.

Desde entonces, fans han debatido sin cesar una simple pero poderosa pregunta: ¿habría funcionado Ahora, después de 10 años, Neil Druckmann, director del juego y actual productor de la serie, finalmente responde. Y sí, según él, la cura sí era posible.

¿Una cura real? La intención siempre estuvo ahí

Durante su participación en el podcast Sacred Symbols (vía IGN), Druckmann reveló: “¿Podrían las Luciérnagas crear una cura? Nuestra intención era que sí, que podrían.”

Aunque reconoció que la ciencia detrás del juego es “algo precaria”, Druckmann reafirmó que la narrativa siempre asumió que Ellie era la clave para salvar al mundo. Y eso es lo que vuelve el acto de Joel tan filosóficamente complejo.

No fue solo una decisión emocional… fue también el robo de una posible salvación global.

La decisión que cambió el mundo (y a Joel para siempre)

Joel no pudo aceptar perder a Ellie, la joven a la que llegó a amar como a una hija. Así que en lugar de dejarla morir por un bien mayor, acabó con todas las Luciérnagas en el hospital, llevándose consigo a Ellie sin que ella supiera la verdad.

Esa elección no solo generó debate entre los jugadores, sino que marcó el camino de la secuela y la serie de HBO, estableciendo un legado de consecuencias, trauma y venganza que se siente hasta hoy.

¿Qué sigue para The Last of Us?

Durante la misma entrevista, Druckmann no descartó una tercera entrega del videojuego: “The Last of Us Parte 3 solo sucederá si encontramos una historia que valga la pena contar.”

En cuanto a la serie de HBO, la tercera temporada está confirmada, y se centrará en Abby, interpretada por Kaitlyn Dever, cuya historia conecta directamente con la brutal decisión de Joel en el hospital.

El co-creador de la serie, Craig Mazin, también aseguró que una cuarta temporada será necesaria para cerrar la historia de manera adecuada. Por ahora, queda claro que The Last of Us sigue despertando preguntas, emociones y ahora, finalmente, respuestas.