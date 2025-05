Se confirma oficialmente la película de Elden Ring: Este es su director

¡Que suenen las runas y se agiten las espadas! Elden Ring, el RPG que te hizo tirar el control por la ventana (pero volver a recogerlo 10 minutos después), se prepara para dar el salto a la pantalla grande. Bandai Namco y A24 confirmaron lo que muchos venían sospechando: habrá película de Elden Ring.

Y lo mejor: Alex Garland, el director detrás de Ex Machina y Annihilation, estará a cargo del caos. Sí, esto va a estar tan denso, misterioso y hermoso como una caminata nocturna por Caelid.

Una epopeya oscura firmada por Miyazaki y George R. R. Martin

Para los que viven bajo una roca o acaban de revivir en una hoguera, Elden Ring es ese juego infernalmente adictivo de FromSoftware que llegó a nuestras vidas en febrero de 2022.

Dirigido por Hidetaka Miyazaki y con lore cortesía del mismísimo George R. R. Martin (sí, el de los dragones y bodas sangrientas), este título nos lanzó a un mundo abierto repleto de enemigos grotescos, jefes que te humillan sin piedad y una historia tan críptica como fascinante.

Con más de 30 millones de copias vendidas, Elden Ring no solo fue un éxito comercial: fue una experiencia casi espiritual. Entre mazmorras, espadas gigantes y caballos fantasmas, los jugadores encontraron una de las aventuras más intensas de la última década.

¿Qué sabemos de la película?

Lo esencial: Alex Garland será el encargado de guiar esta locura cinematográfica. Si viste Ex Machina, ya sabes que Garland ama lo raro, lo filosófico y lo que te deja pensando por días.

Así que no esperes una historia sencilla de “derrota al jefe final y salva al mundo”. Esto será una inmersión profunda en el caos existencial de las Tierras Intermedias.

A24, por su parte, está produciendo. Sí, el estudio que nos trajo películas tan extrañas como Everything Everywhere All At Once y Hereditary.

O sea, puedes ir olvidándote de una versión “familiar” de Elden Ring... esto será tan atmosférico, intenso y glorioso como enfrentarte a Malenia con media barra de vida.