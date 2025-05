Dragon Ball rompe un récord mundial importante y se pone por sobre One Piece

Pasan las décadas, cambian las generaciones, pero Goku sigue levantando el poder—esta vez no con una Genkidama, sino con cifras récord. Según los informes financieros 2025 de Bandai Namco, Dragon Ball ha alcanzado un hito nunca antes logrado por una de sus franquicias: 190.600 millones de yenes en ingresos anuales.

Así, se ubicó como la IP más rentable del año y superando, por amplio margen, a nombres pesados como Gundam y One Piece. Y no, no es una exageración decir que esto pone a Dragon Ball en un nuevo nivel dentro del negocio del entretenimiento global.

Goku lidera: el número uno de Bandai Namco por encima de Gundam y One Piece

Durante el periodo fiscal que va de abril de 2024 a marzo de 2025, Dragon Ball no solo lideró—arrasó. La franquicia recaudó casi 40.000 millones de yenes más que Gundam (153.500 millones), y dejó a One Piece en el tercer puesto con 139.500 millones.

Lo más impactante: es la primera vez que una IP de Bandai Namco rompe la barrera de los 190.000 millones de yenes en un solo año. Un logro que consolida a la saga como una fuerza imparable, incluso 40 años después de su primera publicación.

¿Por qué Dragon Ball rompió el récord justo ahora?

Varios factores jugaron a su favor. En octubre de 2024 llegó el esperado Dragon Ball: Sparking! Zero, un título que revivió el hype de los juegos de pelea.

A eso se sumó el estreno del anime Dragon Ball Daima, y el constante éxito del juego móvil Dragon Ball Z Dokkan Battle, que celebró su décimo aniversario.

En resumen: videojuegos, animación y nostalgia perfectamente alineadas. Todo mientras el manga principal sigue en pausa y sin señales claras de regreso. Una muestra de que Dragon Ball funciona como franquicia multiplataforma incluso sin novedades editoriales mayores.

¿Y ahora qué? Se espera una baja, pero el trono sigue firme

Para el próximo año fiscal (2026), Bandai Namco proyecta una baja en los ingresos de Dragon Ball, que se situarían en torno a los 150 mil millones de yenes. Aun así, seguiría siendo la segunda IP más fuerte del grupo, solo por detrás de un Gundam en alza.

Esta caída era esperable, ya que no hay nuevos juegos en el horizonte ni confirmación oficial del regreso de Dragon Ball Super en el anime. Además, la disputa de derechos tras el fallecimiento de Akira Toriyama en 2024 parece haber frenado los movimientos editoriales.

Pero incluso con menor actividad, el impacto económico de la franquicia sigue siendo colosal.

La fuerza de una leyenda cultural

Más allá de cifras, el caso de Dragon Ball demuestra que cuando una franquicia logra cruzar generaciones con autenticidad, carisma y una base leal, los números acompañan solos.

En un año en el que One Piece también rompió su propio récord (con 139.500 millones de yenes), lo que hace aún más impresionante el liderazgo de Goku es haber superado incluso a Luffy en su mejor momento.

¿Será este el empujón que necesita Toei para retomar el anime? ¿O seguirá Dragon Ball dominando el mercado incluso en modo de piloto automático? Difícil decirlo. Pero lo que está claro es que el poder de pelea financiero de Goku sigue aumentando.