Estos fueron los anime más populares del primer trimestre de 2025

En el mundo del anime, cada nueva temporada es como una carrera de fondo entre clásicos eternos, adaptaciones de moda y sorpresas que nadie veía venir. Y el invierno de 2025 no fue la excepción.

Mientras algunos esperaban que nombres pesados como Dragon Ball dominaran el ranking, los datos de streaming y redes sociales dicen otra cosa: la audiencia está girando hacia lo nuevo, lo raro y lo ingenioso.

El resultado es una lista que refleja no solo popularidad, sino también evolución del gusto de los fans.

El top 3 que dejó a Dragon Ball mirando desde abajo

Sí, leíste bien: Dragon Ball Daima no está en el podio. A pesar de su legado legendario, quedó en un quinto lugar que sorprendió a muchos.

En cambio, el primer puesto lo ocupa Solo Leveling Season 2, una serie cargada de acción, efectos espectaculares y una narrativa que combina monstruos, videojuegos y evolución personal. Es una adaptación surcoreana que arrasó globalmente, especialmente en Norteamérica y el Sudeste Asiático.

En segundo lugar, The Apothecary Diaries (temporada 2) demuestra que no todo tiene que ser explosiones para volverse un fenómeno. Con un enfoque más tranquilo y cerebral, esta historia de época con misterio médico y una protagonista brillante enamoró al público adulto.

Y en tercer lugar, una gran sorpresa: Sakamoto Days, una comedia de acción con alma slice-of-life que sigue a un asesino retirado en busca de paz... pero con mala suerte.

Sakamoto Days le gana la pulseada a los gigantes

Sakamoto Days debutó fuerte, subiendo directo al top 3 gracias a su mezcla de humor absurdo, peleas bien coreografiadas y personajes entrañables. La serie captó tanto a nuevos espectadores como a lectores del manga, y se volvió rápidamente tendencia por ofrecer algo distinto pero familiar.

En un panorama saturado de fórmulas repetidas, el enfoque relajado y caótico de Sakamoto fue justo lo que muchos necesitaban.

Mientras tanto, Dragon Ball Daima fue bajando en el ranking. Aunque arrancó con atención gracias a su estilo visual actualizado y personajes rejuvenecidos, la nostalgia no alcanzó.

La historia no logró enganchar a las nuevas generaciones como sí lo hicieron sus competidores. A veces, reinventar la fórmula no es suficiente.

Otros títulos que dieron que hablar

Más allá del top 3, el ranking de los 10 más populares tiene varios nombres interesantes. Re:Zero y Blue Box mantienen el interés de sus fandoms, mientras que Dr. Stone y Shangri-La Frontier siguen firmes con sus nuevas temporadas.

También aparecen propuestas más recientes como Zenshu y la segunda temporada de The 100 Girlfriends Who Really Really Love You, que conquistaron nichos con propuestas atrevidas y estilos únicos.

¿Qué nos dice este ranking del anime actual?

Este listado refleja mucho más que gustos personales. Muestra que los fans de anime están dispuestos a explorar nuevas historias, personajes frescos y narrativas más complejas o inusuales.

El dominio de Solo Leveling y The Apothecary Diaries prueba que el mercado internacional influye cada vez más, y que no todo gira en torno a los shonen clásicos.

El anime de 2025 parece decidido a dejar atrás viejas fórmulas y abrazar la diversidad de géneros y tonos. Y si esta temporada es una señal de lo que vendrá… estamos ante una nueva era de creatividad en la industria.