¿Terminaron juntos o no? Esto dijo el autor de My Hero Academia sobre Deku y Ochaco

Desde que apareció en las páginas de la Weekly Shonen Jump en 2014, My Hero Academia se ha convertido en uno de los shōnen más influyentes de la última década. La historia de Izuku Midoriya y su camino para convertirse en el héroe número uno ha capturado a millones de fans en todo el mundo, mezclando acción, emoción, y un elenco tan entrañable como explosivo (sí, Bakugo, estamos hablando de ti).

Pero mientras las batallas épicas y los arcos de redención se llevaban los reflectores, muchos lectores también seguían de cerca otro frente más íntimo: ¿qué pasaría entre Deku y Ochaco?

El creador habla (pero no tanto como esperaban)

Ahora que el manga se acerca a su final definitivo, los fans querían respuestas. ¿Hubo final romántico? ¿Se besaron? ¿Se confesaron?

En la Guía Plus Ultra de My Hero Academia, Kohei Horikoshi fue consultado directamente sobre si Deku y Ochaco terminaron juntos… y, como buen sensei del misterio, decidió dejar la pelota en el aire.

Su respuesta fue simple: esperen al volumen 42. Ese tomo, que se lanza en octubre, promete cubrir el epílogo de la historia, incluyendo qué fue de cada uno de los miembros de la Clase 1-A tras la gran guerra.

Pero incluso así, Horikoshi insinúa que las pistas ya están ahí, que no hace falta un beso bajo fuegos artificiales para entender lo que pasa entre Deku y Ochaco.

Romance sin confirmar… pero con muchas pistas

En el capítulo 431, los fans recibieron el tan esperado “¿dónde están ahora?” de cada personaje. Cuando Ochaco y Deku vuelven a encontrarse, el momento está cargado de emociones no dichas, miradas con historia y silencios que gritan mucho más de lo que podrían decir las palabras.

Ochaco, lidiando aún con las secuelas emocionales de la batalla y visiones de Himiko Toga, se da cuenta de que lo que necesita es dejar de contener sus sentimientos. Es una escena sutil, pero Horikoshi afirma que esa conversación silenciosa entre los dos es suficiente para mostrar lo que viene.

Y siendo honestos, tiene sentido. La relación entre Deku y Ochaco siempre ha sido más sobre admiración, respeto y crecimiento personal que sobre drama adolescente. Si van a terminar juntos, será a su ritmo, con torpeza, ternura y una mano extendida en el momento justo.

Un final abierto… al corazón de los fans

Así que no, no hay beso. No hay anillo. No hay escena de “vivieron felices para siempre”. Pero sí hay una conexión genuina que ha ido creciendo desde el primer “¡no flotes!” en la UA.

Y Horikoshi parece pensar que, en este tipo de historias, a veces lo más poderoso no es lo explícito, sino lo que se sugiere con una mirada compartida al final de una larga batalla.

¿Terminaron juntos? Eso depende de cómo leas la historia. Y quizá, solo quizá, esa es la respuesta más fiel al corazón de My Hero Academia.