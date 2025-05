Solo Leveling: este fue el tiempo descomunal que tomó hacer cada episodio

El fenómeno de “Solo Leveling” no solo arrasó en las listas de popularidad, sino que también se volvió un punto de orgullo para los fans del webtoon coreano. Aunque su adaptación fue animada por el estudio japonés A-1 Pictures, su origen lo convierte en un hito dentro de la industria del anime.

En un medio dominado por historias niponas, que una obra surcoreana haya capturado tanta atención global habla de un cambio de paradigma… y de un fandom absolutamente devoto.

¿Una tercera temporada? Solo si levantas las manos

En una charla tipo AMA (Ask Me Anything) en Reddit, los productores de la serie, Sota Furuhashi (Aniplex) y Atsushi Kaneko (A-1 Pictures), no solo compartieron anécdotas detrás de cámaras, sino que dejaron en claro algo importante: la tercera temporada de “Solo Leveling” no está confirmada.

¿La condición? Necesitan una especie de “Genki-dama” de apoyo. Tal cual lo dijeron: “Si vamos a hacer una tercera temporada, requerirá todo el apoyo y energía de los fanáticos”.

Así que sí, si estás esperando que Sung Jinwoo siga aplastando enemigos y rompiendo sistemas, ya sabes qué hacer: stream, comparte, recomiéndalo a tu primo gamer y grita desde los tejados.

El dato que dejó a todos boquiabiertos: cada episodio tomó casi un año

Una de las revelaciones más sorprendentes fue el tiempo de producción de cada episodio. Según los productores, algunos tardaron entre 10 y 12 meses en completarse. Eso explica por qué la animación luce tan pulida: cada escena está literalmente trabajada con lupa.

Además, explicaron que todo el proceso de localización —traducción y adaptación para que se estrene simultáneamente en todo el mundo— funciona en modo 24/7, y el doblaje japonés se lleva de 2 a 3 semanas por capítulo. En pocas palabras: si sentiste que cada episodio era una joya... es porque lo es.

Más secretos de producción y una canción que casi no llega

Furuhashi también reveló que era fan del webtoon desde 2019 y que por eso empujó fuerte el proyecto dentro de Aniplex. Y como cereza del pastel, contaron una anécdota genial sobre el tema musical “DARK ARIA” de Hiroyuki Sawano.

Inicialmente no iba a estar en la serie, pero tras probarla en una escena, el impacto fue tan brutal que decidieron dejarla. A veces, los mejores momentos ocurren por accidente.

¿Y ahora qué sigue para Solo Leveling?

Actualmente, ambas temporadas están disponibles en Crunchyroll. La historia de Sung Jinwoo —ese cazador que pasó de ser el más débil a convertirse en un monstruo imparable— sigue teniendo una base de fans ferviente. Pero, como han dicho los creadores, su futuro depende del ruido que hagamos.

¿Veremos una tercera temporada? ¿Llegará al nivel del webtoon original? ¿O este es el final del viaje animado de Jinwoo? De momento, lo único claro es que si quieres más Solo Leveling, tendrás que levantar las manos al cielo y mandar toda tu energía.