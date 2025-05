Toei Animation usaría Inteligencia Artificial en sus anime

La inteligencia artificial ya se coló en casi todo: en tu galería de fotos, en los asistentes de voz, en las recomendaciones de series… y ahora, también en el anime. Aunque algunos la ven como una salvación para los animadores con insomnio crónico, otros temen que ese toque humano que tanto amamos termine pixelado.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: [Este fue el manga más vendido de 2024... Y no fue One Piece]

Pero si algo es seguro, es que los grandes estudios japoneses están apostando fuerte por esta nueva herramienta digital.

Toei, Kodansha y TBS: tres pesos pesados meten miles de millones en IA para crear anime más rápido (y quizás más loco)

Toei Animation, la misma casa que nos dio Dragon Ball y One Piece, acaba de soltar nada menos que 5 mil millones de yenes en una jugada tecnológica. ¿Con quién? Con Preferred Networks Inc. (PFN), una de las startups más prometedoras de Japón en inteligencia artificial.

Y no vienen solos: Kodansha (hola, Attack on Titan) y TBS (sí, los de los doramas que ves escondido) también pusieron billete para subirse al tren.

Toei ya estaba tanteando el terreno desde 2021 con Scenify, una herramienta que crea fondos animados casi mágicamente. Pero ahora quieren ir a fondo y meter IA en todo el proceso. De hecho, ya se habla de formar una empresa conjunta solo para eso. Si suena a episodio piloto de anime, es porque lo es.

Manga inteligente, televisión acelerada y guiones con cerebro digital

Kodansha quiere usar la tecnología de PFN para experimentar con nuevas formas de contar historias, que suena elegante pero también un poco misterioso. ¿Veremos mangas escritos por robots? ¿O simplemente ideas más locas de las que un humano podría imaginar?

PUBLICIDAD

TBS, por su parte, va tras la velocidad. Buscan producir contenido más rápido y con una estética más moderna, ideal para un mundo donde nadie tiene tiempo ni para ver los créditos. La IA parece ser la clave para mantenerse al día.

PFN, la empresa en la mira de todos, nació en 2014 y ya está que arde con más de 24 mil millones de yenes recaudados. Con nombres como Mizuho Bank y Mitsubishi UFJ entre sus patrocinadores, no es un experimento cualquiera: es una apuesta seria (aunque también suene a trama de Ghost in the Shell).

El anime entra en la era de los algoritmos: ¿mejor, peor o simplemente diferente?

Y esto no es un caso aislado. Shueisha, Shogakukan y Kadokawa también están invirtiendo en IA para traducir manga a todo gas, y Sony quiere agilizar la producción de anime con algoritmos que dibujan más rápido que un asistente mal pagado.

Según NHK World-Japan, el gran argumento a favor es que la IA libera a los artistas del trabajo más repetitivo, para que se concentren en lo creativo. Suena bien... hasta que uno se pregunta si algún día terminaremos viendo un anime hecho 100% por una IA con gusto cuestionable en diseño de personajes.

Entonces, ¿es esto el principio del fin o un nuevo comienzo? Los estudios dicen que es una herramienta, no un reemplazo.

Te puede interesar: [Los anime “casi, casi”: Títulos que pudieron ser obras maestras, pero algo lo impidió]

Pero como todo en la industria del entretenimiento japonés, la cosa va en serio. Y puede que el anime del futuro llegue más rápido, luzca impecable y... tal vez, solo tal vez, tenga una pizca menos de alma. Pero eso está por verse.