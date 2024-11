Black Myth: Wukong es el juego con menor puntaje de la historia en ser candidato a un GOTY | ¿Por qué lo nominaron?

Después de que se dieron a conocer los nominados a la décima edición de The Game Awards, la polémica sobre los títulos que aparecieron candidateados al Game of the Year, mejor conocido como el GOTY. La presencia de Black Myth: Wukong molestó a más de un crítico y que estuviera Elden Ring Shadow of the Erdtree tampoco gustó mucho, debido a que no es un juego individual, sino un DLC (Downloadable Content) de la edición ganadora del 2022.

En este informe vamos a hablar específicamente de Black Myth: Wukong. Empecemos diciendo que, en la industria de cualquier producto que sea popular para las masas, nunca jamás habrá unanimidad o conformidad con una decisión. Los videojuegos, claramente, tampoco escapan de este asunto.

Hay un hecho claro, Black Myth: Wukong es el videojuego con menor puntaje de todos los nominados. Tiene 82 sobre 100 y le quitó el puesto a Stray (83), Resident Evil Village (84), y The Outer Worlds (85) como los juegos ponderación más pobre en optar por un GOTY, según reseña Hobby Consolas.

¿El puntaje es lo único que importa?

Hay que estar conscientes que existe la posibilidad, aunque sea remota, de que Black Myth: Wukong gane el GOTY. Ya lo dijo El Xokas en uno de sus directos: “Si sigue así hasta el final, es mejor que Elden Ring. No en dificultad, pero sí en todo lo demás; jugabilidad, gráficos, animaciones, peleas, la variedad de jefes”.

Y realmente es allí en donde yacen los motivos para que este videojuego se encuentre dentro de las consideraciones al mejor del año.

El juego utiliza Unreal Engine 5 para ofrecer gráficos visualmente impresionantes que han sido ampliamente elogiados. Esto lo convierte en un referente técnico y podría haber influido en su consideración como un hito visual dentro de la industria.

Además, goza de un récord impresionante de obtener el pico de más de 2 millones 400 mil jugadores al mismo tiempo en la plataforma de Steam.

Entonces, aunque a muchos no les guste, Black Myth: Wukong reune galones para estar dentro de este exclusivo y prestigioso listado.