Uno de los streamers españoles expertos en videojuegos afirma que Black Myth: Wukong podría llevarse el GOTY 2024

The Game Awards 2024 ya tiene fecha confirmada por el mismísimo Geoff Keighley. La undécima emisión de los premios más importantes de la industria de los videojuegos se realizará el jueves 12 de diciembre, en el Teatro Peacock en Los Ángeles. Es por eso que varios títulos ya se comienzan a perfilar de cara a uno de los máximos eventos de la comunidad gamer.

Videojuegos como Elden Ring y Shadow of the Erdtree, de los mejores calificados por los especialistas de Hobby Consolas, se alzan como los favoritos a llevarse el Game of the Year (GOTY 2024). Sin embargo, uno de los streamers españoles más importantes en la calificación de consolas y títulos, como lo es El Xokas, mete en la consideración una opción que para muchos es un poco exagerada.

El streamer español dice que Black Myth: Wukong es “mejor que Elden Ring”. Su comunidad de seguidores y otros creadores de contenido como El Rubius o Alexelcapo, también ibéricos, casi que se ofendieron con la opinión de El Xokas, quienes a pesar de destacar que el videojuego es bueno, está muy lejos de los grandes desarrollos que salieron en este 2024.

“Si sigue así hasta el final, es mejor que Elden Ring. No en dificultad, pero sí en todo lo demás; jugabilidad, gráficos, animaciones, peleas, la variedad de jefes...”, dijo El Xokas en una de sus transmisiones.

Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong es un videojuego de acción y rol que desde su estreno, provocó una gran reacción entre los jugadores. Su argumento está inspirado en la novela clásica “Viaje al Oeste” (de la que se dice que también inspiró a Dragon Ball), una de las cuatro grandes novelas clásicas de la literatura de China. En esta aventura, encarnarás a Sun Wukong, el Rey Mono, un personaje icónico de la mitología china conocido por su fuerza y habilidades sobrenaturales.

El videojuego fue desarrollado con Unreal Engine 5. Ofrece unos gráficos de alta calidad y muy detallados, con animaciones fluidas y entornos visualmente impresionantes.