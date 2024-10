Actor de Sauron explica por qué el Señor Oscuro no mató a Galadriel en el final de temporada de Los Anillos de Poder

Han pasado cuatro días desde el estreno del final de la segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder. Es tiempo suficiente para poder hablar, sin miedo a revelar spoilers a los fans de la serie de J.D. Payne; Patrick McKay, basada en la obra de J.R.R Tolkien. Sin embargo, si todavía no has visto el episodio (o la temporada) evita seguir leyendo, si no quieres revelaciones de lo que ocurre.

Sauron, bajo la piel de Annatar (antes Halbrand) finalmente asesina a Celebrimbor, un hecho que no gustó mucho en la comunidad de Tolkien, ya que los libros dicen que el famoso herrero se casa con Galadriel y tienen hijos juntos.

En el momento de la muerte de Celebrimbor, este le dice la frase épica para el universo de Tolkien, ya que finalmente le dice “El Señor de los Anillos” a Sauron.

Después de esto, el villano interpretado por Charlie Vickers se hace con los servicios de los orcos y derroca a Adar que recordemos que le había quitado el anillo a Galadriel, pero que antes de caer se lo había devuelto.

Esa escena en la que Sauron mata a Adar, Galadriel está presente. Juntos protagonizan una de las secuencias más sorprendentes de la escena, porque combinan una pelea física, con movimientos de espadas, y una disputa psicológica, en la que el villano piensa que todavía puede atraer a la elfa hacia su lado para gobernar el mundo con los anillos.

Al no poder convencerla, le intenta quitar el anillo sin éxito y la apuñala sabiendo que con eso no iba a asesinarla. ¿Por qué no la mató? El mismo Charlie Vickers lo cuenta en una entrevista con Screen Rant.

Sauron piensa que puede convencer a Galadriel

El actor que interpreta a Sauron/Annatar/Halbrand dice que el personaje siente que todavía la puede conseguir.

“Creo que es porque quiere tener esta conversación con ella. Tal vez haya una parte de él que todavía piensa y dice: ‘La puerta todavía está abierta’. Hay una parte de él que todavía piensa que puede conseguirla, y creo que esa es la gran diferencia entre cómo terminamos esta temporada y cómo terminamos la primera”, dijo Vickers.

“Creo que después de esta confrontación, él sabe que no hay esperanza. Ella se ha resistido a él otra vez, y él tendrá que tener algún conflicto con ella otra vez en el futuro, pero no hay posibilidad de que ella se una a él, y él casi se está burlando de ella, de alguna manera, y quiere castigarla por algo como, ‘Mira en lo que me he convertido. Podrías haber sido tú, si te hubieras unido a mí en primer lugar’. Entonces, hay un elemento de él que quiere hacerla sentir mal y vengarse, casi, por no haberlo escuchado”, explicó el actor.