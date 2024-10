La verdad de por qué Elrond besa a Galadriel en el penúltimo episodio de The Rings of Power

Elrond y Galadriel The Rings of Power

Este mismo jueves se estrena el final de la segunda temporada de The Rings of Power. El episodio ya está disponible en Amazon Prime Video y no es nuestra intención revelar spoilers sobre los sucesos que acontecen en este cierre.

Es por eso que vamos a darle una mirada al penúltimo capítulo, ya que registró un evento que dejó a muchos fanáticos sorprendidos: el beso de Elrond (Robert Aramayo) y Galadriel (Morfydd Clark).

Claramente lo primero que todos vemos es una estrategia. Elrond se acerca su amiga, que está como prisionera de los orcos, y le da una impactante demostración de afecto, que aprovecha para deslizarle un artefacto con el que se pueda liberar de las esposas.

Sin embargo, ese beso fue mucho más que una estrategia para The Rings of Power, y no tiene nada que ver con romanticismo, ya que por las películas sabemos que Elrond se casa con la hija de Galadriel. Este gesto en el que el papel de Aramayo besa al personaje de Clarke es una especie de despedida, según analiza el mismo actor en una entrevista de la que se hace eco Screen Rant.

El beso de Galadriel y Elrond

Sí, todos sabemos que se vuelven a encontrar. También sabemos que ambos viven para ver como cae el reinado de maldad de Sauron.

Pero en ese momento, en medio de una batalla sin precedentes para ambos, es normal pensar que existe la posibilidad de no volverse a ver. Entonces, el beso sirve como estrategia para darle el artefacto, pero también es una demostración de amor hacia quien es su mejor amiga en el mundo élfico.

“Comienza como algo puramente estratégico, pero también es emotivo y se intensifica porque también es una despedida. Es un posible adiós para siempre, o por ahora, hasta los Salones de Mandos. Así que es un momento realmente emotivo, pero el impulso que lo impulsa es una táctica realmente práctica y de distracción”, dijo el actor de 31 años.

“Galadriel es su heroína. Tienen una relación de sangre y, de hecho, Elrond tiene parentesco con casi todo el mundo. Pero, como dije, ella es su heroína. Le ha enseñado mucho. Son más que mejores amigos. Se sienten como miembros de la familia. Y es la emoción de decir adiós a un miembro de la familia que crees que podría morir pronto”, añadió Aramayo.