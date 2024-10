Confirmado, “El Extraño” de The Rings of Power es Gandalf | La forma cómo lo revelaron recordó una icónica escena de GOT

El final de la segunda temporada de The Rings of Power no tuvo una sola gota de desperdicio. La serie de Amazon Prime Video terminó con bombos y platillos revelando un montón de referencias a los libros de J.R.R Tolkien, incluyendo la primera vez que se dice la frase “The Lord of the Rings” (El Señor de los Anillos).

Las emociones más intensas estuvieron en Eregion, con la caída del pueblo élfico y muertes que son trágicas para el desarrollo de la trama. Sin embargo, hubo un evento en especial separado de estos enfrentamientos desgarradores, que llenó de emoción a los fanáticos de las historias de Tolkien.

Hablamos de la confirmación de Gandalf. Se ha revelado el nombre de a quien hasta antes de este episodio conocíamos como El Extraño. Finalmente le dijeron al istar por el legendario nombre con el que lo vimos por primera vez en los libros de Tolkien o en la trilogía cinematográfica de Peter Jackson.

Pero el modo en el que dijeron por primera vez su nombre, hizo que un ocurrente usuario de las redes sociales, con un ingenio impresionante, nos recordara que fue muy similar a una icónica y legendaria escena de Game of Thrones.

No queríamos seguir comparando al universo de Tolkien con el de George R.R Martin, ya que cada una guarda un lugar especial en el corazón de los seguidores que disfrutan de ambas historias, pero ocurrencias como estas son imposibles de ignorar.

Gandalf y Hodor: unidos por la similitud

Después de que El Extraño supera la prueba del istar malo (Saruman), los hobbits se van del sitio en el que vivían, ya que había sido destruido. Entonces, uno de los seres pequeños le dijo al personaje “Grand Elf”.

Ese “Grand Elf” se fue uniendo de a poco en esos últimos minutos del episodio, hasta formarse Gandalf.

Tal y como lo imaginó @DawningIce en un posteo de X, esta situación fue similar a cuando supimos la razón del nombre de Hodor, en Game of Thrones.

Todo comienza con un ataque de los caminantes blancos y Walder (Hodor) sosteniendo una puerta para salvar a Bran Stark. En ese momento decían “Hold the Door” (aguanta la puerta) y eso termina en la forma en lo que lo llamaron.