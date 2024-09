The Rings of Power | ¿Cuántos Istar hay en las historias de El Señor de los Anillos de J.R.R Tolkien?

Istar de The Rings of Power - Daniel Wayman

Este jueves disfrutamos del séptimo y penúltimo episodio de la segunda temporada de The Rings of Power, por Amazon Prime Video. La serie basada en las historias de El Señor de los Anillos sigue emocionando a millones de fanáticos de J. R. R. Tolkien, ya que aborda la época de la Tierra Media, apenas unos siglos antes de lo que se vio en la trilogía de las películas de Peter Jackson.

El foco principal de la serie está puesto sobre Galadriel, papel que interpreta Morfydd Clark; Saurón/Halbrand/Annatar, encarnado por Charlie Vickers; y recientemente en esta segunda temporada se pusieron las luces sobre Celebrimbor, a cargo del actor Charles Edwards.

Sin embargo, la serie cuenta en paralelo la historia de un personaje, que aunque todavía no haya sido confirmado, todos los caminos indican a que se trata de él: el maravilloso Gandalf.

Mientras Saurón intenta fabricar más anillos con Celebrimbor, y Galadriel, Elrond, los elfos y hasta los orcos quieren detenerlo, se desarrolla la historia de un istar (Daniel Weyman) que viaja solo con un par hobbit mujeres (Nori, interpretada por Markella Kavenagh y Poppy, interpretada por Megan Richards). Luce como Gandalf, pero por ahora es identificado como “El Extraño”.

El hecho de que no se confirme que es Gandalf, abre la posibilidad de que se trate de otro istar (nombre con el que llaman a los magos). Entonces, por eso nos propusimos realizar una breve investigación, para encontrar cuántos son los istar que aparecen en las historias de J. R. R. Tolkien.

Los istar en El Señor de los Anillos

En total son cinco y los vamos a mencionar a todos, sabiendo que en este listado está Saruman, a quien descartamos de inmediato por ser malvado porque ya hay un mago malvado en The Rings of Power, y se dejó claro que no es el caso del papel que interpreta Daniel Weyman.

Entonces, a continuación les mencionamos a los cinco istar conocidos: