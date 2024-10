Un grandioso personaje de The Rings of Power podría tomar el lugar de Galadriel en El Señor de los Anillos de Tolkien

Galadriel The Rings of Power

Este jueves 3 de octubre se estrena el final de la segunda temporada, de The Rings of Power. El séptimo episodio no nos deja respirar, debido a las emocionantes e impactantes batallas que se dan en las puertas de Eregion, con los orcos atacando a los elfos, Sauron siendo desenmascarado por Galadriel ante los ojos de Celebrimbor y las tropas de Elrond cayendo, ya que nunca llegó la ayuda de los enanos liderados por el príncipe Durin.

Las expectativas son altas y las ansias por saber lo que ocurrirá crecen a medida que pasan las horas. Las emociones, seguramente nos dejarán con las puertas abiertas hacia una tercera temporada, que aun sin saber cuando llegará a los servicios de Amazon Prime Video, no podemos esperar a que llegue esa fecha de estreno.

En este contexto, es momento de analizar a dos personajes que atravesaron una trama bastante interesante. Muchos fanáticos de las historias de J.R.R Tolkien critican que The Rings of Power se aleje de los argumentos canon, en el caso de algunas interpretaciones. Es así como han encontrado al personaje que podría tomar un lugar que Galadriel ocupa en los libros, pero que en la serie parece ignorar.

A Galadriel como tal no la van a reemplazar y mucho menos a sacar. Lo que sí podrían sustituir son algunas de sus creencias y ponerlas en otros personajes, como es el caso de lo que venimos a hablar en esta reseña.

El príncipe Durin toma el lugar de Galadriel

Una reseña de Screen Rant explica como Galadriel, en los libros de Tolkien, es completamente escéptica a los anillos de poder. No quiere saber nada de ellos y cree que son simplemente la representación del mal en la Tierra Media.

Sin embargo, a sabiendas de que Sauron no tocó los tres anillos élficos, la misma Galadriel los ve como una solución en The Rings of Power, a pesar de la resistencia de Elrond hacia ellos.

Ese rol de rechazar a los anillos bajo cualquier concepto, hoy está en manos del príncipe Durin, interpretado por Owain Arthur. El representante de los enanos toma ese comportamiento que Galadriel tiene en los libros originales de El Señor de los Anillos, escrito por J.R.R Tolkien.

Esperemos entonces seguir viendo a estos personajes en el futuro de la serie. Esto lo estamos diciendo en la víspera del estreno del final de la segunda temporada, de este jueves 3 de octubre.