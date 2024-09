The Rings of Power finalmente explica por qué hay se fabrican 19 anillos en las historias de Tolkien

The Rings of Power

Después del estreno del penúltimo episodio de la segunda temporada de The Rings of Power, absolutamente todos quedamos impactados con los eventos que están por venir en las tierras élficas y en toda la Tierra Media. Vamos a dar unos días más antes de revelarles algún spoiler, por las dudas de que todavía no se hayan puesto al día.

Sin embargo, sin ánimo de revelarles nada que pueda dañarles la experiencia de este reciente episodio, creemos que es un momento propicio para hablar de la razón de la existencia de 19 anillos en la serie. Los libros de J. R. R. Tolkien hablan de 20 aros previos a la existencia del máximo, pero no profundiza mucho en el motivo de por qué habían tantos.

La serie The Rings of Power lo explicó de manera maravillosa, en un diálogo que protagonizaron Halbrand/Sauron, en su forma de Annatar (Charlie Vickers) y Celebrimbor (Charles Edwards) en el quinto capítulo de la temporada en curso.

Los tres primeros tienen su razón de ser: fueron creados para los elfos. Los siete que le siguieron fueron para cada uno de los siete Señores Enanos y después vienen otros nueve para completar los 19 de los que se habla en este momento de la serie.

The Rings of Power: La perfección de los tres

Mientras Sauron intenta convencer a Celebrimbor de que fabrique nueve anillos más, todos presumimos que es porqué quizás hay otros nueve Lords que el Señor Oscuro quiere dominar. Entonces, el villano argumenta al herrero que el motivo para hacerlos es que él deben encontrar hacer la perfección de los tres.

Eso sería algo como los tres que ya hizo para los elfos, pero perfeccionados porque haría el triple del logró que ya fabricó previamente.

A esto le tenemos que sumar que el nueve se considera un número mágico en ciertas religiones y culturas, por lo que eso podría tener algo que ver.