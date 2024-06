Ibai Llanos se arrepiente de haber prometido cumplir un reto si Porcinos FC ganaba la Kings World Cup

La Kings World Cup fue todo un éxito para el grupo de streamers que organiza el evento. Toda la comitiva de esta iniciativa viajó a México y realizaron un majestuoso trabajo que quedará para la historia. Porcinos FC, equipo de Ibai Llanos, fue el campeón del torneo internacional y eso significa que el influencer español tendrá que cumplir un reto.

Cuando Porcinos FC pasó al Final Four, Ibai prometió que si su equipo ganaba el campeonato, él iba a realizar el reto que alcanzara más like en los comentarios de una publicación. Su organización se coronó en la ciudad de Monterrey y por lo tanto es momento de que el vasco cumpla con su palabra.

Sin embargo, según él mismo ha dicho en uno de sus directos, ahora parece estar arrepentido y no saba si cumplirá con lo que sus propios fans propusieron en los comentarios del posteo.

¿Cuál es el reto? El comentario que tuvo más like fue el de un seguidor que puso “un verdadero cambio físico”. Estamos en el siglo XXI y ciertamente ya no se hace comentarios de los cuerpos. No obstante, este ha sido un tema recurrente del mismo Ibai, quien ha compartido con sus fans la disposición que tiene de intentar bajar de peso y lo mucho que le ha costado en los últimos años.

“El reto de los comentarios, sí. Ese Tiktok fue una cagad* tío porque les viralicé encima un montón de visitas y ahora en los comentarios no se que hay. Pelea de sumos, adelgazar... pues no se que tipo de gilipoll*ses debe haber. La verdad que ni he entrado. Pero bueno en algún momento tendré que entrar y hacerlo”, dijo Ibai Llanos en uno de sus directos.

Pero aunque no haya entrado, el comentario con más likes es el de un cambio físico al que lo motivan sus seguidores.