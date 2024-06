El Xokas estalla contra un seguidor que lo amenazó y contó que también rechazó al CEO de Twitch

Todos los que siguen a El Xokas en sus acostumbrados streams saben que el creador de contenido español es explosivo. Parte de su gracia yace en sus reacciones a las distintas situaciones que se le presentan mientras interactúa con el chat.

Durante uno de los eventos de la serie Rust, Bellum 2, El Xokas recibió un mensaje en su chat, de uno de los jugadores o fanáticos del Fortnite, después de la expulsión de AxeelFN, por supuesta mala conducta en el juego.

Uno de los seguidores de AxeelFN comentó expresando su molestia en el chat de El Xokas y este explotó en su contra.

“¿Me estás retando a algo? Otro fortnitero… ¿Tu eres consciente de que tendrías que subirte a un taburete para mirarme a la cara? Tienes suerte de que no me tienes en la vida real de frente, fiera. La madre que me parió con el niño de mierda del Fortnite”, dijo el streamer español, según reseña FlooxerNow.

El Xokas no recibe a Dan Clancy

Luego de que Dan Clancy, CEO de Twitch, visitara España para reunirse con un puñado de los mejores streamers de habla hispana, El Xokas fue parte de los que rechazó la reunión con el ejecutivo.

A diferencia de AuronPlay, El Xokas explicó que la negativa tiene que ver con que estaba ocupado con Bellum 2 y por lo tanto no pudo hacer espacio en su agenda de transmisiones directas en la plataforma.

El streamer hizo todo un directo para explicar la situación y dejó abierta la posibilidad de recibir al CEO de Twitch en un futuro, quizás cuando el tema de la competencia con Kick baje un poco.