¿Por qué AuronPlay se niega a entrevistar al CEO de Twitch?

El rápido crecimiento de Kick como plataforma atractiva para los creadores de contenido llamó la atención de los ejecutivos de Twitch. Dan Clancy, CEO del famoso servicio de Internet, que pertenece a Amazon Inc, viajó a España para reunirse con los streamers más famosos de habla hispana. El Rubius, Ibai y otro puñado de celebridades de las transmisiones en vivo hablaron con el ejecutivo en sus canales.

PUBLICIDAD

Sin embargo, hubo una figura reconocida que se negó a recibir a Clancy en su canal, según reseña el sitio 3D Juegos. Se trata de AuronPlay, quien además de no tener una entrevista directa con el CEO de Twitch, explicó los motivos por los que tomó esta polémica decisión.

AuronPlay es uno de los streamers más reconocidos del mundo de habla hispana. Él mismo reconoce que tiene un jugoso contrato con Twitch, pero esto al parecer no lo obliga a recibir al director ejecutivo en su canal.

El streamer español no parece estar muy contento con las recientes decisiones de Twitch, en las que se despidió a una parte importante de la plantilla de empleados por presuntas caídas en los ingresos económicos de la empresa.

Sin embargo, ese no es el motivo por el que Auron se niega a recibir a Clancy. La realidad, según la cuenta él mismo, es que el CEO de Twitch ya había ido a todos los canales y por lo tanto dice que no tenía más nada qué preguntarle.

“Si a mi también me lo han ofrecido, pero yo aquí no voy a traer a ese señor. Además, cuando ya ha estado en 20 canales, que p#llas le voy a preguntar yo que no le haya preguntado cualquiera, ¿sabes? Ya está todo preguntado. Si puedo, veré el de ElRubius, será interesante. Aunque ya le han preguntado por Kick y todo eso, y te echa un discurso de la polla. Osea no dice nada, no te creas que dice que son unos hijos de p***. No dice nada”, dijo AuronPlay