No solo fueron juegos: El Xbox Games Showcase 2024 también anunció nuevas consolas

No solo fueron juegos. En el marco del Xbox Games Showcase 2024, Microsoft sorprendió a los fans con la presentación de tres nuevas consolas Xbox Series X|S, que se unirán a la línea actual a finales de este año. Estas nuevas opciones ofrecerán a los jugadores aún más variedad para disfrutar de sus juegos favoritos con el mejor rendimiento y las mejores características. Sobre todo, para probar todas las novedades que anunciaron durante el evento.

Las tres nuevas versiones son las siguientes:

Xbox Series S - 1TB en Robot White

¡La Xbox Series S ahora está disponible en un nuevo color elegante! El modelo Robot White ofrece las mismas características que la versión Carbon Black, incluyendo un SSD de 1TB, Quick Resume, tiempos de carga ultrarrápidos y jugabilidad de hasta 120 FPS, todo en un diseño compacto y moderno.

Precio: $349,99/€349,99

Xbox Series X - Edición Digital de 1TB en Robot White:

Experimenta la potencia de Xbox Series X ahora en un nuevo color Robot White. Esta edición digital te permite disfrutar de juegos digitales con resolución de hasta 4K, tiempos de carga ultrarrápidos y mucho más.

Precio: $449,99/€499,99

Xbox Series X - Edición Especial Galaxy Black de 2TB:

Para aquellos que buscan lo último en almacenamiento y diseño, la Edición Especial Galaxy Black de Xbox Series X ofrece un SSD de 2TB y un diseño único inspirado en las constelaciones. Incluye un control inalámbrico Xbox a juego con D-pad Galaxy Black y carcasa Velocity Green.

Precio: $599,99/€649,99

El Xbox Games Showcase 2024 estuvo lleno de emocionantes anuncios, revelaciones de nuevos juegos y mucho más, dejando a los fans bastante expectantes con los títulos que llegarán. Todos los juegos anunciados estarán disponibles para jugar en Xbox Game Pass desde su lanzamiento.

Lo más relevante fue la confirmación de una nueva entrega de Gears Of War, denominada Gears Of War: E-Day, que funcionará como una precuela y que contará los orígenes de la historia. Otros anuncios relevantes fueron Doom: The Dark Ages, Call Of Duty Black Ops 6 y Metal Gear Solid Δ: Snake Eater.