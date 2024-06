Con Gears Of War a la cabeza: Estos fueron los principales anuncios del Xbox Game Showcase 2024

Y hasta que vio la luz el Xbox Games Showcase 2024, que mostró a los jugadores de todo el mundo que tienen un montón -de verdad, son muchos- de juegos que esperar. Los fanáticos de Activision, Bethesda, Blizzard, Xbox Game Studios y de los innumerables socios que crean para Xbox pudieron echar un vistazo a lo que está por venir para sus franquicias favoritas y sus nuevos juegos.

PUBLICIDAD

Por supuesto que los ojos estuvieron puestos principalmente en una serie bastante concreta de franquicias que hacían retornos triunfales luego de algún tiempo de silencio. Y en ese grupo, Gears Of War se llevó las miradas, con el anuncio de su precuela Gears of War: E-Day. No fue el único que miró hacia atrás para contar una nueva historia: Doom: The Dark Ages también fue por una suerte de “historia de origen”.

No fueron los únicos retornos. El jefe de los jefazos, Solid Snake regresó para Metal Gear Solid Δ. : Snake Eater y hubo otros anuncios que generaron más de alguna reacción en la audiencia presente en el evento, como State Of Decay 3, Indiana Jones And The Great Circle (mi trailer favorito del evento), Perfect Dark, Assasin’s Creed Shadows y Life Is Strange: Double Exposure.

Conoce la lista de los nuevos títulos presentados acá

Age of Mythology: Retold: Revive la magia de la estrategia en tiempo real con esta remasterización del clásico juego, que por primera vez llega a consolas. Prepárate para conquistar imperios y forjar leyendas en un mundo lleno de dioses y héroes. Gobierna como Zeus, Odín o Thor, controla a míticas criaturas como minotauros y grifos, y utiliza poderosos hechizos para dominar a tus enemigos.

Avowed: Un RPG de acción de Obsidian Entertainment, ambientado en el universo de Pillars of Eternity. Podrás explorar las Tierras Vivientes, un mundo de fantasía repleto de peligros y maravillas, donde cada decisión que tomes tendrá un impacto en el destino de este reino. Enemigos temibles,alianzas con personajes memorables y descubre los secretos es lo que ofrece este título.

Call of Duty: Black Ops 6: La icónica franquicia de disparos en primera persona regresa con una nueva entrega llena de acción y adrenalina, y con muchos cambios en la jugabilidad que emocionará a sus fans. El modo campaña te llevará a diferentes rincones del mundo, mientras que en el multijugador pondrás a prueba tus habilidades contra jugadores de todo el planeta y, por supuesto, zombies.

Doom: The Dark Ages: Viaja a un pasado lleno de oscuridad y demonios en esta precuela de Doom (2016). El Doom Slayer se enfrenta a hordas infernales en un mundo de fantasía medieval, utilizando todo su arsenal de armas brutales y habilidades acrobáticas para desatar el infierno sobre sus enemigos. Mazmorras góticas, castillos imponentes y paisajes desolados para utilizar la Espada de la Perdición y la BFG para acabar con criaturas demoníacas de lo más variado.

Fable: La legendaria serie de RPG regresa con una nueva entrega desarrollada por Playground Games en colaboración con Eidos Montreal. Una aventura épica en un mundo lleno de magia, criaturas fantásticas y decisiones que moldearán tu historia. Lo interesante, como siempre, es que puede escoger tu propio camino como héroe o villano, explorando un mundo vasto y lleno de secretos.

Gears of War: E-Day: Sin duda, el anuncio del evento. Situado en los orígenes de la saga Gears of War, este nuevo título te llevará al Día de la Emergencia para vivir la desesperación y el caos de la invasión Locust mientras luchas por la supervivencia de la humanidad en una ciudad devastada.

Indiana Jones and the Great Circle: Una nueva aventura con el famoso arqueólogo que siempre queremos jugar. Ahora, está en busca de uno de los mayores misterios de la historia. Tumbas antiguas, templos olvidados y ciudades perdidas, son los escenarios en los que deberás responder enigmas utilizando tu ingenio y tu conocimiento de la historia, mientras te enfrentas a peligros inimaginables junto a Indy.

Microsoft Flight Simulator 2024: La próxima entrega del simulador de vuelo más realista del mundo llega con una flota de aviones más grande y la más diversa hasta la fecha, con más de 400 modelos recreados con precisión al detalle, incluyendo aviones ligeros, jets comerciales y aeronaves históricas. Explora un planeta Tierra visualmente impresionante, con ciudades detalladas, paisajes realistas y condiciones climáticas dinámicas que te harán sentir como si realmente estuvieras volando.

Perfect Dark: El clásico juego de acción en primera persona regresa con un reinicio a cargo de The Initiative. Perfecto para revivir la tensión y la emoción del espionaje futurista mientras te infiltras en instalaciones enemigas y completas misiones de alto riesgo.

Atomfall: Un juego de acción y supervivencia en la Inglaterra de la posguerra, donde deberás luchar por tu supervivencia en un mundo devastado y plagado de peligros. Entornos desolados te esperan, donde deberás reunir recursos para fabricar armas y herramientas, y enfréntate a enemigos hostiles y criaturas mutantes en una batalla constante por la supervivencia.

South of Midnight: Tuvimos la primera vista de este hermoso juego de acción y aventuras en tercera persona de los creadores de We Happy Few, Compulsion Games, mostró su primer avance del juego durante el programa, antes de su lanzamiento en 2025. Conocemos a Hazel y su compañero recientemente revelado, Catfish, mientras viajan a través de un área inundada inspirada en el delta del Mississippi, y rápidamente se encuentran frente a uno de los reyes monstruosos del juego. Promete.

State Of Decay 3: Undead Labs reveló un nuevo avance de State of Decay 3, que nos brinda una mirada más cercana a este ambicioso juego de supervivencia de zombies en mundo abierto. La continuación del State of Decay 2, se apreció de forma bastante correcta de cara a su lanzamiento.

Dragon Age: The Veilguard: Un nuevo tráiler del esperado RPG de BioWare nos muestra a los siete compañeros que acompañarán al protagonista en su épica aventura, explorando un mundo lleno de magia, dragones y criaturas fantásticas, donde podrás forjar alianzas y tomar decisiones cruciales.

Clair Obscur: Expedition 33: Se trata de juego de rol reactivo por turnos que te transportará a un nuevo mundo hermoso y surrealista inspirado en La Belle Epoque de Francia, un período famoso por sus impresionantes y fastuosas contribuciones a la cultura artística de renombre mundial del país. Se vio bastante bien en el adelanto y se agradece algo de variedad en la jugabilidad.

Assassin’s Creed Shadows: El nuevo título de la franquicia nos lleva al Japón del siglo XVI a través de la mirada de dos personajes: Naoe, un shinobi experto de la provincia de Iga; y Yasuke, un poderoso samurái y la primera figura histórica totalmente jugable de Assassin’s Creed. Tuvimos un primer vistazo del juego y cómo los dos protagonistas, Yasuke y Naoe, se diferenciarán (y se complementarán entre sí) en equipamiento y habilidades.

Flintlock: The Siege of Dawn: La acción y las almas se unen en este juego ambientado en un mundo de fantasía, donde se combate a los enemigos utilizando armas de fuego y magia. Promete exploración a más no poder y muchos secretos que descubrir.

Life Is Strange: Double Exposure: La galardonada serie de aventuras narrativas regresa con una nueva entrega que promete emocionarnos con su historia y personajes. Sobretodo esto último, porque regresa la protagonista original, Max, para vivir una historia en la que resolver un asesinato en un mundo paralelo es más complicado de lo que -ya- parece.

FragPunk: Un shooter de disparos al estilo Valorant u Overwatch. De hecho, la estética es muy parecida a este último y por un momento, nos confundió. ¿Lo novedoso? El uso de cartas que actuan como habilidades que pueden modificar el entorno, a tus rivales o a tus compañeros.

Mecha Break: Un juego de disparos multijugador basado en robots que se siente bastante frenético. Puedes elegir entre una variedad de mechas personalizables, cada uno con sus propias habilidades y armas únicas, para luchar en batallas por equipos en diferentes arenas de combate.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater: Volvió el jefazo en forma de remake, con esta querida historia que puede ser mucho más que solo la nueva versión del clásico juego Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Ya los sabes: infiltrate en la jungla soviética, completa misiones secretas, enfréntate a enemigos temibles y descubre la verdad que se esconde detrás de la Operación Snake Eater.

Mixtape: Un juego de aventuras narrativas de los creadores de The Artful Escape te invita a sumergirte en un mundo lleno de música y emociones. A través de una historia interactiva y una banda sonora original, explora temas como la amistad, el amor y la pérdida mientras tomas decisiones que afectarán el curso de la narrativa.

STALKER 2: Heart of Chornobyl: Un nuevo tráiler de este esperado shooter de supervivencia nos muestra la belleza y la brutalidad de la Zona de Exclusión de Chornobyl. Se podrá explorar un mundo abierto lleno de peligros, luchar contra enemigos hostiles y descubrir los secretos que se esconden en este lugar devastado por el desastre nuclear.

Winter Burrow: Abrázate a la tranquilidad en este acogedor y extremadamente tierno juego de supervivencia en el bosque, misteriosamente parecido al exitazo de celulares, Tsuki. Puedes construir tu refugio, reunir recursos para sobrevivir, explorar un entorno nevado lleno de belleza y vivir una experiencia relajante y contemplativa en medio de la naturaleza.

Wuchang: Fallen Feathers: Un juego de rol de acción ambientado en la oscura última dinastía Ming. Se puede explorar un mundo lleno de misterio y peligros, combatiendo enemigos utilizando artes marciales y magia. Y, como siempre, puedes descubrir los secretos que se esconden en este turbulento período de la historia china.

Nuevas opciones para disfrutar de los juegos

Además, se anunciaron tres nuevas opciones de consola Xbox Series X|S que se unirán a la línea actual a finales de este año. Estas nuevas consolas ofrecerán a los jugadores aún más opciones para disfrutar de sus juegos favoritos con el mejor rendimiento y las mejores características: La Serie S de 1TB en Robot White, una Xbox Series X totalmente digital y una Xbox Series X Special Edition de 2TB en Galaxy Black estarán disponibles en mercados selectos.