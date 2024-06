Xbox Games Showcase 2024: Los cinco juegos que más llamaron mi atención [FW Labs]

30 titulos se presentaron en el Xbox Games Showcase 2024, entre remakes, expansione, continuaciones y nuevos juegos. Y con ello, 30 trailers que nos dieron algo de contexto sobre cómo se verá cada uno y su potencial una vez salga al mercado. No todos los anuncios captaron mi atención de la misma manera e, incluso, con algunos tuve ciertos reparos.

Sin embargo, quiero compartir a continuación cuáles fueron los cinco juegos presentados que más llamaron mi atención, ya fuera por las gráficas, la jugabilidad expuesta, la historia o algún elemento que encontré que fuera diferenciador, en este mar de títulos que nos inundó.

Ahora, antes de iniciar con la lista, quisiera mencionar que algo que me llamó profundamente la atención fue una pequeña tendencia a presentar precuelas por parte de las desarrolladoras. Pasa por ejemplo con Gears Of War: E-Day y también pasa con Doom: The Dark Ages. Por otro lado, en Life Is Strange decidieron retomar la línea temporal de los primeros juegos.

En fin, vamos con la lista.

Los cinco juegos que más llamaron mi atención del Xbox Games Showcase 2024{

1. Mixtape

Por lejos, la propuesta que más llamó mi atención. Es un juego tipo slice of life con cierto toque de realismo mágico y con tres protagonistas que tenían mucha química. El trailer nos mostró ciertas acciones, como andar en skate por la calle, correr por la pradera o conducir un vehículo que se sentían muy dinámicas y coloridas. Además, se hizo énfasis en que la música iba a ser un elemento clave dentro del juego (de ahí el título).

2. Winter Burrow

Cuando lo vi por primera vez, no pude evitar pensar que tenía una estética completamente calcada del popular juego de teléfonos “Tsuki”, solo cambiando a un conejo por un ratón. Pero más allá de eso, es innegable que apostaron por un estilo gráfico mucho más minimalista, carente de la espectacularidad de los otros títulos, pero que tiene una sensibilidad visual muy linda. Se ve interesante de jugar, ya que es de esos juegos en los que tienes que poner los pies en el barro para salir adelante.

3. South of Midnight

Este podría ser el siguiente gran título de Xbox. La verdad es que cuenta con casi todos los ingredientes: Una estética moderna y colorida, un mundo que se percibe acogedoramente peligroso, una protagonista interesante y un par de monstruos aliados y enemigos sacados de una película de Hayao Miyazaki. La jugabilidad se ve prometedora, aunque falta ver cómo la protagonista interactúa con los enemigos y, por supuesto, la historia.

4. Assasin’s Creed Shadows

Hay una suerte de mini boom de historias ambientadas en el Asia feudal, ya sea realísticamente o algo más fantasiosa. En este mismo evento vimos a Wuchang: Fallen Feathers por ejemplo. Y sin ser particularmente fanático de esta franquicia (He jugado tres títulos que me han parecido correctos, pero no más), el trailer me generó legítimo interés. Ahora, la dualidad que presenta el juego es un desafío en sí, puesto que el personaje de la ninja Naoe recoge el “leit motiv” de la hermandad, pero su contraparte samurai, Yasuke, me recuerda mucho más lo visto en Ghost Of Tsuhima.

5. Indiana Jones and The Great Circle

Fue mi trailer favorito. Creo que se siente desde el inicio la vibra que impone este intrépido arqueólogo, con diálogos muy divertidos y cinemáticas que, sin ser las mejores gráficamente, funcionan bien. Lo poco que se vio de la jugabilidad presenta una perspectiva en primera persona, lo que pueda provocar más de algún reparo (de hecho, lo conversamos con colegas), aunque la posibilidad de agarrarte a puño limpio con los enemigos al estilo Punch Out, es puro cine.