Keanu Reeves se une al reparto de Sonic the Hedgehog 3 como Shadow

Es un hecho que muy pocos vimos venir y menos reconocimos cuando en 2020 se estrenó la primera cinta de Sonic the Hedgehog: vivimos una era dorada de adaptaciones de videojuegos al cine y las series de TV. Un periodo de gloria donde The Last of Us, Mortal Kombat, Halo, Super Mario Bros. y ahora hasta Fallout se han convertido en producciones brutales con aceptación global por la calidad de su historia y otros valores de producción. Es aquí en este escenario que se integra Keanu Reeves.

La primera cinta de Sonic tomó a todos por sorpresa pero desde el inicio ya apuntaba alto con Jim Carrey fichado como el antagonista principal de esta franquicia, el Doctor Robotnik, en un papel demencial que hace lucir al máximo las dotes histriónicas del genial comediante.

Sonic La Película Review

Él, junto a las sabias decisiones del equipo de producción, como ese movimiento de cambiar el diseño de Sonic antes del estreno de la primera cinta, han convertido a esta en una saga imperdible para los fans casuales y devotos del erizo azul.

La segunda parte de esta aventura no defraudó a nadie, por el contrario elevó las apuestas por lo que podría venir y ahora tenemos una certeza: definitivamente compraremos un boleto para ver la tercera cinta.

Sonic the Hedgehog 3 ficha a Keanu Reeves como Shadow

En un giro absolutamente inesperado para esta trilogía los amigos de The Hollywood Reporter han revelado que ni más ni menos que John Wick, el genial actor Keanu Reeves, se integrará al reparto de Sonic the Hedgehog 3 en el papel de Shadow, lo que traería implicaciones serias para las posibilidades de la trama del filme:

“Keanu Reeves está acelerando hacia otra franquicia con la estrella de John Wick dirigiéndose a Sonic the Hedgehog 3. Él dará voz al popular personaje llamado Shadow, según le dijeron varias fuentes a The Hollywood Reporter”.

Keanu Reeves Joins 'Sonic 3' as Shadow https://t.co/ofX5M5UUOx — The Hollywood Reporter (@THR) April 15, 2024

Este informe precede al hecho de que justamente la producción de Sonic the Hedgehog 3 concluyó su fase de filmación a fines del mes pasado de marzo de 2024, de hecho hace apenas unas semanas se dio un primer teaser muy breve en el marco de la CinemaCon 2024 por parte de Paramount.

Como complemente tenemos la noticia 100% confirmada del pasado mes de febrero en donde se confirmó que Jim Carrey retomaría su papel del Dr. Robotnik. Así que ahora lo veríamos compartir la cinta al lado de Keanu Reeves, elevando las expectativas hasta reventar el techo.

¿Luisito Comunica regresa para Sonic the Hedgehog 3?

Por la naturaleza del orden de los anuncios no se sabe nada sobre el regreso de Luisito Comunica para dar voz al erizo azul como ha sucedido en las dos entregas previas.

Pero sería sólo cuestión de tiempo para confirmarlo como pasó con la segunda cinta, con un video formal poco antes del estreno de la cinta para América Latina:

Sonic 3 llegará a los cines este año a partir del 20 de diciembre de 2024, mientras que la serie de Knuckles, exclusiva para Paramount Plus comenzará su corrida en la plataforma este 26 de abril de 2024.

Será un año de fiesta para los fans de Sonic sin lugar a dudas.