El verdadero motivo del notable parecido entre Goku y Goten en Dragon Ball Z: no es porque son padre e hijo

Goten aparece en el último arco de Dragon Ball Z para darnos una inmensa alegría por su parecido con Goku, quien había muerto en la batalla contra Cell. Lo fácil es pensar que la similitud en la apariencia entre ambos personajes, es una situación relacionada estrictamente a que son padre e hijo, pero la realidad es que hay otra razón de mayor peso.

Si fuera sólo por el simple hecho de que son padre e hijo, Akira Toriyama habría puesto a Gohan igual al saiyajin criado en la Tierra, pero no lo hizo. Le dio al joven guerrero un look que lo diferenció siempre de su papá, aunque en cuestiones de poderes sí los hizo similares.

El aspecto de Goten durante los primeros episodios generaba mucho impacto, ya que además de parecerse a Goku, la voz (al menos en el doblaje latino) era la misma de Gohan y Goku cuando eran niños.

Las características de Goten y el enorme poder que alcanzó a tan temprana edad, convirtiéndose con facilidad en un Super Saiyajin, fueron todos elementos meticulosamente pensados por Akira Toriyama.

Goku, Goten, Milk y Gohan Dragon Ball Z

Y aunque obviamente sí hay una cuestión de genes en los parecidos de ambos, el sensei Toriyama lo hizo de esa manera porque en sus planes estaba que Goku no regresara a Dragon Ball. Entonces, Goten iba a mantener viva su imagen con ese parecido.

Los protagonistas que iban a luchar para mantener la paz en la Tierra iban a ser Gohan como líder, junto a Trunks y Goten.

Gohan Goten y Trunks

Cambios que no se dieron en Dragon Ball

Fueron cambios que lamentablemente no ocurrieron al 100% en Dragon Ball por una razón muy sencilla: la aceptación del público, según reseña Sensacine. La gente no quiso seguir acompañando a la obra de Akira Toriyama si Goku no formaba parte de las aventuras de los Guerreros Z.

El mismo Toriyama tomó recaudo y cuando tuvo la más mínima oportunidad lo trajo de vuelta para más nunca sacarlo.