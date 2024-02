Nintendo va a la yugular y demanda a desarrolladores del emulador Yuzu de Switch para PC

Tal vez muchos no lo sabían, pero la Nintendo Switch es una consola que desde hace tiempo había estado bajo los reflectores de la escena de la emulación de software gracias a Yuzu, un interesante proyecto que permitía correr juegos de esta portátil fuera de la plataforma. Pero eso habría llegado a su fin.

En un nuevo capítulo de su prolongada y cada vez más agresiva lucha contra la emulación, Nintendo ha presentado una demanda contra el equipo responsable del popular emulador Yuzu, utilizado cada vez más para jugar títulos de la Switch en cualquier PC con un mínimo de hardware moderno.

Joy-Con de Nintendo Switch Versión azul y rojo. (Unsplash)

La compañía japonesa argumenta que el programa infringe sus derechos al eludir el cifrado de los juegos y facilitar la piratería. Pero estos argumentos serían materia de debate, por el orden en el que sucedieron los hecho y lo que afirma la compañía japonesa.

Por lo menos el surgimiento de esta demanda nos deja muy en claro que la firma detrás de la saga de Super Mario Bros. y The Legend of Zelda, está cada vez más activa con este tema, cortando de tajo cualquier proyecto que pueda poner en riesgo su negocio.

El reportero de Bloomberg Stephen Totilo fue el encargado de viralizar la noticia en la red social de X, antes conocida como Twitter. En donde hay un punto delicado con relación a esta demanda que vale la pena analizar.

Si bien los emuladores no son ilegales en sí mismos, la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA) de EE. UU. sí prohíbe la elusión de medidas de protección tecnológica como las claves de encriptación que confinan los juegos sólo dentro del sistema para el que fueron creados.

Nintendo asegura que Yuzu no solo vulnera este principio, sino que también incita a la piratería al proporcionar enlaces en su sitio web del proyecto con toda la información para obtener claves de descifrado de forma ilegal de los juegos.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo

Sin embargo la empresa nipona no se detiene allí. Acusa a Yuzu directamente de “facilitar la piratería a gran escala”, citando como ejemplo la descarga ilegal masiva de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom antes de su lanzamiento oficial.

Aunque el proyecto del emulador obviamente no distribuye juegos ni aloja ningún archivo que contenga el software o los métodos para piratearlo, pero Nintendo argumenta que la cuenta Patreon del equipo experimentó un aumento significativo en suscriptores tras la filtración del título de Link.

Este nuevo frente legal pone en riesgo la supervivencia de Yuzu, especialmente considerando el precedente reciente del cierre del emulador Skyline para Android por mano de Nintendo. Sin embargo, la comunidad de emulación no se rinde.

Algunos miembros del equipo Skyline ya trabajan en un nuevo proyecto llamado Strato, previsto para lanzarse en la primera mitad de 2024.

Recuerda que la piratería de juegos es ilegal y puede tener consecuencias legales. Si quieres disfrutar de juegos de Switch en tu PC, asegúrate de hacerlo de forma legal adquiriendo las licencias originales.