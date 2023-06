Zelda: Tears of the Kingdom impone millonario Récord Guinness para Nintendo

Imagen: Nintendo | La filtración de The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom ha puesto a Nintendo en alerta máxima dentro de Twitch. Pero a veces se equivoca.

Nintendo se ha apuntado uno de los juegos del año, de la década y de la generación actual con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. No queda la menor duda de ese nivel logro para nadie que conozca a nivel mínimo este título. Pero tal vez lo que nadie esperaba es que la nueva aventura de Link también rompiera un Récord Guinness a favor de Nintendo.

Cada lanzamiento de la compañía japonesa se ha convertido en un importante suceso cuando se trata de alguna de sus franquicias principales.

Los vimos no hace mucho cuando salió al mercado el Pokémon Escarlata y Púrpura, pero lo que ahora presenciamos con el Tears of the Kingdom parece no tener precedente. En su momento de estreno conseguir el juego lucía casi como una misión imposible.

Ahora, luego de pasadas algunas semanas, la realidad es que muchos de los gamers siguen inmersos en ese mundo que se antoja casi infinito. Por lo que muchos no han podido aún terminarlo.

Pero por lo menos han tenido la oportunidad de ir desentrañando el misterio sobre qué lugar ocupan este juego y el anterior en la línea de tiempo canon de la saga completa desde sus orígenes en la NES.

Es en medio de este contexto que ha surgido el motivo para una celebración.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rompe un récord para Nintendo por sus ventas

Según relata la página oficial del Libro de Récords Guinness, el juego de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom acaba de imponer un nuevo antecedente haciendo historia para Nintendo con este título.

Y es que el juego se ha convertido de manera oficial en el juego de Nintendo que más rápido se ha vendido en la historia. Ya que ha logrado vender 10 millones de copias en tan solo 3 días, entre el 12 y el 15 de mayo de 2023.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo

Esto quiere quiere decir que todos esos millones de unidades se vendieron en apenas 72 horas, a un ritmo de 138.888 juegos cada 60 minutos. Esto quiere decir que se vendieron 2.314 unidades cada 60 segundos, o 38,5 juegos por segundo.

Una cifra bestial que sirvió para que Nintendo rompiera su propio récord impuesto con Pokémon Escarlata y Púrpura, en donde se logró una cifra no muy lejana a la nueva, pero sumando las ventas de ambas versiones.

Aquí Zelda lo ha logrado con un sólo título.