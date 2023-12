¿Te lo perdiste? Los 3 anuncios más destacados de The Game Awards 2023 que no te puedes perder

Ayer en Fayerwayer nos vestimos de gala. A través de un streaming de más de 5 horas, les contamos todas las novedades y ganadores de The Game Awards 2023, que nos dejaron distintas impresiones.

Y como ya es costumbre, la premiación no sólo coronó al esperado Mejor Juego del Año 2023, en este caso Baldur’s Gate 3, sino que también nos reveló importantes anuncios que no deberías pasar por alto.

Overdose: Lo nuevo en terror

El famoso director japonés Hideo Kojima reveló su proyecto Overdose, un juego de terror desarrollado por Kojima Productions en colaboración con Xbox.

Se tratará de una experiencia narrativa única e inmersiva que contará con la participación del renombrado director de cine de terror Jordan Peele.

Aunque no se ha anunciado la fecha de lanzamiento aún, se anticipa una experiencia de juego excepcional con tecnología Cloud.

Sophia Ellis, Hunter Schafer y Udo Kier serán parte de su reparto, lo que pudimos presenciar durante el trailer revelado en la ceremonia.

Marvel’s Blade: La sorpresa de Arkane Lyon

El reconocido estudio Arkane Lyon, creador de éxitos como Dishonored y Deathloop, tomó por sorpresa a los fanáticos con el anuncio de Marvel’s Blade.

Este juego será para un sólo jugador, adoptará un tono maduro y se apartará de la perspectiva en primera persona, una novedad para Arkane.

La trama, totalmente original, se desarrollará en la cautivadora ciudad de París. Aunque el desarrollo está en sus primeras etapas, se espera que llegue a Xbox Series y PC.

Light No Fire: La ambición de Hello Games

Hello Games, conocidos por desarrollar No Man’s Sky en 2016, anunciaron su ambicioso Light No Fire, un juego de aventura, construcción, supervivencia y exploración.

Ambientado en un planeta de dimensiones comparables al tamaño de la Tierra, promete ofrecer una experiencia de juego totalmente libre.

Aunque la fecha de lanzamiento aún no se ha revelado, el teaser de gameplay generó gran expectación.

Por lo visto se nos viene un 2024 con diferentes lanzamientos, algunos más esperados que otros. Y por ahora, la única certeza es que aquí estaremos para contarles las próximas novedades del mundo gamer.