Baldur’s Gate 3 la rompe y se lleva el GOTY en The Game Awards: Lista completa de ganadores

Pasó una nueva edición de The Game Awards y disfrutaste de todos los detalles en FayerWayer. La gala de lo mejor de la industria de los videojuegos otorgó el máximo galardón (Game of the Year) al desarrollo de Larian Studios, Baldur’s Gate 3.

Hideo Kojima apareció con un nuevo videojuego llamado OD, exclusivo para Xbox Game y hubo montones de anuncios de todo lo que se viene en las consolas más importantes de la industria.

Pero a lo que vamos: la lista de todos los videojuegos y estudios que se llevaron una de las estatuillas a casa. De acuerdo con una reseña de Marca, en la noche hubo otro gran ganador aparte de Baldur’s Gate 3. Se trata de Alan Wake 2, videojuego que se llevó tres premios.

Ganadores en The Game Awards

Game of the Year

Baldur’s Gate 3

Best Game Direction

Alan Wake 2

Best Narrative

Alan Wake 2

Best Art Direction

Alan Wake 2

Best Score and Music

Final Fantasy XVI

Best Audio Design

Hi-Fi Rush

Best Performance

Neil Newbon

Games for Impact

Tchia

Best ongoing

Cyberpunk 2077

Best Indie

Sea of Stars

Best Mobile Game

Honkai: Star Rail

Best Community Support

Baldur’s Gate 3

Innovation in Accessibility

Forza Motorsport

Best VR/AR

Resident Evil Village VR Mode

Best Action Game

Armored Core VI

Best action/adventure

Zelda: Tears of the Kingdom

Best Role Playing

Baldur’s Gate 3

Best Fighting

Street Fighter 6

Best Family

Super Mario Bros Wonder

Best Sim/strategy

Pikmin 4

Best Sports/Racing

Forza Motorsport

Best multiplayer

Baldur’s Gate 3

Content Creator of the Year

Ironmouse

Best Debut Indie

Cocoon

Best Adaptation (Mejor Adaptación)

The Last of Us

Most Anticipated Game

Final Fantasy VII Rebirth

Best Esports Game

Valorant

Best Esports Athlete

Faker

Best Esports Team

JD Gaming

Best Esports Coach

Potter

Best Esports Event