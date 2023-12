¿Quién es Ironmouse? La VTuber puertorriqueña que ganó mejor streamer en The Games Awards y nunca muestra su rostro

La gala de The Game Awards dejó muchísima tela que cortar. La categoría de “Content Creator of the Year” (mejor streamer o creador de contenido) requería de nuestro foco principal, ya que había tres representantes de América Latina entre los nominados. La ganadora, Ironmuse de Puerto Rico, Quakity de México y SpreenDMC de Argentina.

Es por eso que en esta reseña vamos a hablar detalladamente de Ironmouse, VTuber que destaca en el mundo del stream por no mostrar nunca su rostro, y siempre aparecer por medio de un personaje digital, mucho antes de que explotara la inteligencia artificial.

‘Mousey’, además de streamer, es reconocida por registrar un gran talento para la música. Es puertorriqueña-estadounidense y suele conectar con sus fanáticos por medio de su canal de Twitch, donde tiene 1.8 millones de seguidores.

Activa desde 2017, es miembro fundadora del grupo VTuber VShojo lanzado en 2020. Con más de un millón de seguidores en Twitch, es la VTuber en inglés más seguida en la plataforma.

Ironmouse es conocida por su personalidad extrovertida y su sentido del humor. Es una de las granes exponentes de Twitch, y sus transmisiones suelen contar con miles de espectadores. También es una cantante talentosa, y ha lanzado varios sencillos y álbumes.

En 2022, Ironmouse se convirtió en la primera VTuber en ser invitada a la ceremonia de los Premios Grammy. Fue invitada a presentar un premio y a interpretar una canción.

Su voz, su presencia y la cantidad de llegada que tiene en el público la transforman en una figura importante en la comunidad VTuber. Es una inspiración para muchas personas, y ha ayudado a popularizar la cultura VTuber en todo el mundo.