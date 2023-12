The Game Awards: Aseguran que se vienen algo “nuevo e inesperado” en la entrega de los premios

Geoff Keighley, presentador de The Game Awards y Summer Game Fest promete una sorpresa impactante en uno de los anuncios de la gala del 7 de diciembre. Los premios, conocidos como los Oscars de los videojuegos, revelarán el mejor juego del año entre seis nominados, con Alan Wake 2 y Baldur’s Gate 3 a la cabeza.

Además, se puede votar por el juego favorito para el premio Player’s Voice, ofreciendo la oportunidad de respaldar títulos no nominados como Starfield, Hogwarts Legacy, Lies of P, Forza Motorsport o Hi-Fi Rush. Este año, The Game Awards promete estrictas medidas de seguridad y eliminará las etiquetas ‘’World Premiere’'.

Un anuncio “inesperado”

El evento no solo reconocerá los mejores juegos del 2023, sino que también presentará anuncios importantes para la industria, generando expectativas sobre posibles revelaciones como el primer tráiler de GTA 6.

Geoff Keighley ha insinuado un anuncio inesperado para la gala, alimentando especulaciones sobre posibles revelaciones, como el nuevo juego del creador de Inscryption, el lanzamiento de Baldur’s Gate 3 en Xbox, un avance de Hellblade II o incluso la anticipación de GTA 6.

Los jugadores están ansiosos por conocer más detalles, y aunque el corte final de la gala aún no está disponible, la expectación crece entre teorías sobre anuncios de Hollow Knight: Silksong, Dino Crisis Remake, Half-Life 3, Ghost of Tsushima 2 o el DLC para Elden Ring.