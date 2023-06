Flash viajará en el tiempo y reunirá a otros personajes icónicos de DC para salvar el mundo

Warner Bros. Pictures presenta “Flash”, uno de los superhéroes consentidos de DC, que lo pone en pantalla grande y al centro de la atención de sus fans, con una historia llena de acción épica, humor sorprendente y corazón, junto con el superpoder de doblar el tiempo... y cambiar el pasado.

Ezra Miller vuelve a interpretar a Barry Allen (Flash) en la primera película dedicada al superhéroe de DC, que Warner Bros. Pictures distribuirá en todo el mundo y se estrenará en los cines a partir del 14 de junio de 2023.

Esta producción se distingue como un espectáculo cinematográfico que reúne a personajes icónicos y queridos de DC a través de las líneas temporales —Batman, Flash, Supergirl y un icónico Batman del pasado— y presenta a uno de los villanos más importantes del canon, el General Zod de Krypton… sin mencionar que eleva el género a través de la lente única de Andy Muschietti.

Batman, ¿de regreso? (Cortesía)

Flash, entre salvar a su familia o al mundo

Los mundos chocan cuando Barry utiliza sus superpoderes para viajar en el tiempo con el fin de cambiar los acontecimientos del pasado. Cuando su intento de salvar a su familia altera inadvertidamente el futuro, Barry queda atrapado en una realidad en la que el General Zod ha regresado y amenaza con la aniquilación, pero no hay superhéroes a quienes recurrir a menos que Barry consiga sacar de su retiro a un Batman muy diferente y rescatar a un kriptoniano encarcelado... aunque no sea a quien él busca.

En última instancia, para salvar el mundo donde se encuentra y volver al futuro que él conoce, la única esperanza de Barry es correr por su vida. Pero, ¿bastará con hacer el sacrificio definitivo para restablecer el universo?

Ezra Miller vuelve a interpretar a Barry Allen (Flash) (Cortesía)

Reparto

El reparto de “Flash” también incluye a la estrella emergente Sasha Calle, Michael Shannon (“Tren bala”, “Batman vs. Superman: el amanecer de la justicia”), Ron Livingston (“Loudermilk”, “El conjuro”), Maribel Verdú (“Élite”, “Y tu mamá también”), Kiersey Clemons (“La liga de la justicia de Zack Snyder”, “Sweetheart”), Antje Traue (“El rey de los cuervos”, “El hombre de acero”) y Michael Keaton (“Spider-Man: de regreso a casa”, “Batman”).

“Flash” tiene como productores a Barbara Muschietti (las películas de “IT”, “Mamá”) y Michael Disco (“Rampage: devastación”, “La falla de San Andrés”). El guión es de Christina Hodson (“Aves de presa”, “Bumblebee”), con una historia de John Francis Daley y Jonathan Goldstein (“Calabozos & Dragones: honor entre ladrones”, “Spider-Man: de regreso a casa”) y Joby Harold (“Transformers: el despertar de las bestias”, “Ejército de muertos”), basada en personajes de DC. Los productores ejecutivos son Toby Emmerich, Walter Hamada, Galen Vaisman y Marianne Jenkins.

Junto al director Muschietti detrás de la cámara se encuentran el director de fotografía Henry Braham (”Guardianes de la Galaxia Vol. 3″, “Escuadrón suicida”), el diseñador de producción Paul Denham Austerberry (“IT Capítulo II”, “La forma del agua”), los montadores Jason Ballantine (las películas de “IT”, “El gran Gatsby”) y Paul Machliss (“The Gentlemen: los señores de la mafía”, “Baby Driver”), y la diseñadora de vestuario Alexandra Byrne (“Doctor Strange”, “Guardianes de la Galaxia”); la música original es una composición de Benjamin Wallfisch (“El hombre invisible”, las películas de “IT”).

Flash (Cortesía)

Historia de Flash

Además, el personaje de Flash es más que merecedor de un tratamiento tan extraordinario. Presentado en 1940 como el personaje “más rápido que la rapidez del pensamiento” en Flash Comics #1, Flash es una creación del guionista Gardner Fox y el dibujante Harry Lampert.

Más tarde, cuando Fox se asoció con Carmine Infantino en 1961 en Flash of Two Worlds, Flash se convirtió en el primer personaje de los cómics en jugar con un multiverso, cuando el Barry Allen de la Edad de Plata viajó atrás en el tiempo para encontrarse con el Jay Garrick de la Edad de Oro, una idea entonces revolucionaria que no para de alimentar historias y encender imaginaciones hoy en día, incluido el talentoso reparto y los talentosos cineastas detrás de " Flash: un choque de mundos”.